भारत का बांग्लादेश दौरा होगा या नहीं? BCB अध्यक्ष तमीम इकबाल ने दिया बड़ा अपडेट

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने तेवर दिखाते हुए भारत में खेले गए आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में बखेड़ा खड़ा किया था. भारत में मैच ना खेलने की जिद पर अड़ा रहा और आईसीसी ने उसे टूर्नामेंट से बाहर कर दिया. अब वही बोर्ड बीसीसीआई से सीरीज खेलने की गुहार लगा रहा है.

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम के बांग्लादेश दौरे को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं. फैंस को जानना है क्या पिछले साल स्थगित हुआ दौरा इस बार होने जा रहा है. भारत और बांग्लादेश के बीच प्रस्तावित व्हाइट-बॉल सीरीज को लेकर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के अध्यक्ष तमीम इकबाल ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने उम्मीद जताई है कि भारतीय टीम तय कार्यक्रम के अनुसार सितंबर 2026 में बांग्लादेश का दौरा करेगी. तमीम ने कहा कि इस संबंध में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के साथ लगातार बातचीत और ई-मेल के जरिए संपर्क जारी है.

भारत को बांग्लादेश दौरे पर 3 वनडे और 3 टी20 मैचों की सीरीज खेलनी है. यह दौरा पहले अगस्त 2025 में होना था, लेकिन दोनों क्रिकेट बोर्डों की आपसी सहमति से इसे सितंबर 2026 तक के लिए टाल दिया गया था. ढाका में बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमीम इकबाल ने कहा कि फिलहाल दौरे को लेकर अंतिम पुष्टि नहीं हुई है. BCB हर संभव कोशिश कर रहा है कि यह बहुप्रतीक्षित सीरीज आयोजित हो सके. तमीम ने कहा, “भारत के खिलाफ सीरीज को लेकर फैंस, खिलाड़ियों और मीडिया में जबरदस्त उत्साह है. बांग्लादेश पूरी तरह सुरक्षित देश है और हमें पूरा भरोसा है कि भारतीय टीम यहां खेलने आएगी. हमारी ओर से जो भी कदम उठाने होंगे, हम उठा रहे हैं.”

अफगानिस्तान सीरीज टल सकती है

भारतीय टीम के बांग्लादेश दौरे से अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज का कार्यक्रम प्रभावित हो सकता है. सितंबर में टीम इंडिया को बांग्लादेश का दौरा करना है. इसी दौरान भारत को अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज में खेलना है. दोनों सीरीज की तारीख टकराने पर अफगानिस्तान के मुकाबलों के कार्यक्रम में बदलाव किया जाना संभव है. इस पर अंतिम फैसला दोनों देशों की सरकारों की मंजूरी और सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी होने के बाद ही लिया जाएगा.

तमीम ने यह भी स्वीकार किया कि BCB अध्यक्ष होने के नाते उनकी कुछ सीमाएं हैं। उन्होंने कहा कि वह अपनी जिम्मेदारियों के दायरे में रहकर BCCI और संबंधित पक्षों से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं और इस सीरीज के महत्व से सभी को अवगत करा रहे हैं।