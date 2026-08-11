Babita Phogat News: बबीता फोगाट के घर गूंजी किलकारी, शिवरात्रि पर बेटी को दिया जन्म, बताया पार्वती का स्वरूप

Babita Phogat Blessed With Baby Girl: ‘दंगल गर्ल’ के नाम से मशहूर और अंतरराष्ट्रीय पहलवान बबीता फोगाट दूसरी बार मां बनी हैं। उन्होंने महाशिवरात्रि के पावन मौके पर एक बेटी को जन्म दिया। बबीता ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा कर यह जानकारी दी और उसे महादेव का आशीर्वाद बताया।

Babita Phogat Welcomes Second Child: अंतरराष्ट्रीय पहलवान और बीजेपी नेता बबीता फोगाट के घर खुशियों ने दस्तक दी है। ‘दंगल गर्ल’ के नाम से मशहूर बबीता फोगाट दूसरी बार मां बनी हैं। उन्होंने सावन में महाशिवरात्रि के पावन मौके पर एक बेटी को जन्म दिया है। इस खुशखबरी की जानकारी खुद बबीता ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करते हुए दी। बबीता ने अपनी बेटी को ‘नन्ही परी’ और ‘पार्वती स्वरूप’ बताते हुए इसे महादेव का आशीर्वाद बताया। उन्होंने परिवार के लिए इस पल को बेहद खास और अनमोल बताया है।

सोशल मीडिया पर दी खुशखबरी

बबीता फोगाट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर अपनी खुशी शेयर की। उन्होंने लिखा, “महादेव की कृपा देखिए आज शिवरात्रि के इस पवित्र दिन पर मेरे जीवन में एक नन्ही परी पार्वती स्वरूप बेटी का आगमन हुआ है। मेरी बेटी के रूप में मिली यह खुशी मेरे और मेरे परिवार के लिए अनमोल आशीर्वाद है। यह अहसास और खुशियां शब्द से परे हैं। आप सभी का आशीर्वाद चाहिए!” बबीता ने जो तस्वीरें शेयर की हैं, उनमें वह अपने पति विवेक सुहाग और नवजात बेटी के साथ नजर आ रही हैं। बेटी के जन्म के बाद परिवार में खुशी का माहौल है।

महादेव की कृपा देखिए आज शिवरात्रि के इस पवित्र दिन पर मेरे जीवन में एक नन्ही परी पार्वती स्वरूप बेटी का आगमन हुआ है। ❤️🧿

मेरी बेटी के रूप में मिली यह खुशी मेरे और मेरे परिवार के लिए अनमोल आशीर्वाद है।

यह अहसास और खुशियाँ शब्द से परे है।

आप सभी का आशीर्वाद चाहिए!🙏🏻 pic.twitter.com/Mv5yFd6Dxf — Babita Phogat (@BabitaPhogat) August 11, 2026

पहले से एक बेटे की मां हैं बबीता

यह बबीता फोगाट और विवेक सुहाग की दूसरी संतान है। इससे पहले जनवरी 2021 में उनके बेटे का जन्म हुआ था। अब बेटी के जन्म के साथ परिवार में एक और सदस्य जुड़ गया है। बेटी के जन्म की खबर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस बबीता और उनके परिवार को बधाई दे रहे हैं। बबीता फोगाट ने साल 2019 में पहलवान विवेक सुहाग से शादी की थी। दोनों की जोड़ी खेल जगत में भी काफी चर्चित रही है। बबीता ने कुश्ती के क्षेत्र में देश का नाम रोशन किया है। वह कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हैं। उनके जीवन पर आधारित फिल्म ‘दंगल’ ने उन्हें देशभर में खास पहचान दिलाई।

खेल के बाद राजनीति में भी सक्रिय

बबीता फोगाट कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट हैं। कुश्ती के बाद बबीता फोगाट ने राजनीति में भी कदम रखा और वर्तमान में बीजेपी से जुड़ी हुई हैं। हालांकि इस समय उनके परिवार में बेटी के जन्म की खुशी सबसे बड़ी खबर है। महाशिवरात्रि के दिन बेटी के जन्म को बबीता ने महादेव का आशीर्वाद बताया है। परिवार और प्रशंसकों के बीच इस खुशी के मौके पर बधाइयों का सिलसिला जारी है।