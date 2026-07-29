वेस्टइंडीज ने भी पाकिस्तान को पटका, पहले टेस्ट में शर्मनाक हार, जानिए बाबर आजम ने क्या बनाया बहाना

वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली जा रही दो मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में पाकिस्तान की टीम को 90 रन की शर्मनाक हार मिली. 211 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम दूसरी पारी में 120 रन परही ढेर हो गई.

नई दिल्ली. पाकिस्तान की टीम को वेस्टइंडीज के खिलाफ त्रिनिदाद में खेले गए पहले टेस्ट मैच बेहद शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. दो मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में 90 रन की बड़ी जीत के साथ मेजबान ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली. 211 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की पूरी टीम चौथे दिन टी ब्रेक के तुरंत बाद 120 रन पर सिमट गई. लगातार दूसरी पारी में वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाजों ने पाकिस्तान की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी.

पहली पारी में जस्टिन ग्रीव्स की कातिलाना गेंदबाजी के आगे पस्त हुई पाकिस्तान की शुरुआत दूसरी पारी में भी बेहद खराब रही. महज 71 रन के स्कोर पर पाकिस्तान ने अपने 9 विकेट गंवा दिए थे. बाबर आजम की कप्तानी में दोबारा खेल रही टीम के सामने सबसे छोटे टेस्ट स्कोर पर सिमटने का खतरा मंडरा रहा था. कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद अब्बास ने अंतिम विकेट के लिए 49 रन जोड़कर टीम को उस शर्मनाक रिकॉर्ड से बचा लिया. बाबर आजम 58 रन बनाकर नाबाद लौटे, जबकि अब्बास ने 23 रन की संघर्षपूर्ण पारी खेली.

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वेस्टइंडीज की जीत के सबसे बड़े हीरो तेज गेंदबाज जेडन सील्स रहे. उन्होंने दूसरी पारी में पाकिस्तान के खिलाफ 20 रन देकर पांच विकेट झटके. उन्होंने अब्बास को एलबीडब्ल्यू आउट कर मैच खत्म किया. पहली पारी में पंजा खोलने वाले जस्टिन ग्रीव्स ने इस मैच में कुल सात विकेट झटके और ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुने गए. वेस्टइंडीज ने अपनी दूसरी पारी में 181 रन बनाकर पाकिस्तान के सामने 211 रन का लक्ष्य रखा था. चौथे दिन सुबह शमार जोसेफ ने 27 गेंद में 38 रन की तूफानी पारी खेलकर टीम को मजबूत बढ़त दिलाई.

पाकिस्तान की ओर से मोहम्मद अब्बास ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 22 रन देकर पांच विकेट हासिल किए, लेकिन बल्लेबाज उनका साथ नहीं दे सके. पहली पारी में वेस्टइंडीज ने 311 रन बनाए थे और पाकिस्तान 282 रन पर सिमट गया था. यह पाकिस्तान की लगातार चौथी टेस्ट हार है. इतना ही नहीं टीम अपने पिछले 17 टेस्ट मैचों में 13वीं हार झेल चुकी है. विदेशी सरजमीं पर पाकिस्तान की यह लगातार आठवीं टेस्ट हार भी रही.

VICTORIOUS!🥇 Series off to a perfect start!🏏💥 The Men in Maroon take the first Test at the Brian Lara Cricket Academy in Trinidad & Tobago🇹🇹 by 90 runs!🙌🏾#WIvPAK #WIOutside pic.twitter.com/xjbCKHwCN6 — Windies Cricket (@windiescricket) July 28, 2026



मैच के बाद जस्टिन ग्रीव्स ने कहा, “हमने सिर्फ अनुशासित गेंदबाजी पर ध्यान दिया. मोहम्मद अब्बास ने जिस तरह गेंदबाजी की, हमने उसी से सीख लेकर अपनी योजना बनाई और उसका फायदा मिला.”

पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने बल्लेबाजों के प्रदर्शन पर निराशा जताते हुए कहा, “पिच अच्छी थी, लेकिन नई गेंद से मूवमेंट और उछाल की उम्मीद थी. हमने इसकी तैयारी भी की थी, लेकिन वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने शानदार लाइन-लेंथ रखी और हम बड़ी साझेदारी नहीं बना सके.