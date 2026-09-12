हारे हुए मैच में बाबर आजम का धमाका, बना डाला बल्लेबाजी का बड़ा रिकॉर्ड, रोहित शर्मा और विराट कोहली से निकले आगे

पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान बाबर आजम ने इंग्लैंड में खेले गए सीरीज के आखिरी मुकाबले में एक खास उपलब्धि हासिल की. उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 2 हजार रन बनाने वाले कप्तानों की लिस्ट में जगह बनाई. मेजबान ने तीसरा मुकाबला 8 विकेट से जीतकर सीरीज में पाकिस्तान का 3-0 से क्लीन स्वीप किया.

नई दिल्ली. पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज और टेस्ट कप्तान बाबर आजम का खामोश बल्ला आखिरकर चल गया. उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ एजबेस्टन में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट के दौरान बड़ी उपलब्धि हासिल की. शुक्रवार, 11 सितंबर को बाबर ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) में कप्तान के तौर पर 2000 रन पूरे कर लिए. ऐसा करने वाले चौथे और एशिया के सिर्फ दूसरे बल्लेबाज हैं. हालांकि उनकी टीम को तीसरे मैच में मिली 8 विकेट की करारी हार ने इसका मजा किरकिरा कर दिया. इंग्लैंड ने पाकिस्तान की 3-0 से क्लीन स्वीप किया.

इंग्लैंड में खेली जा रही टेस्ट सीरीज पाकिस्तान के लिए बुरा सपना साबित हुई है. तीन मैचों की सीरीज में लगातार दो मैच हारने के बाद पाकिस्तान में हंगामा मच गया था. एक साथ 7 खिलाड़ियों को बाहर कर वापस भेज दिया गया. ऐसे में नए खिलाड़ियों के साथ खेलने उतरे बाबर आजम ने एजबेस्टन में इतिहास रच दिया. पहली बारी में बुरी तरह से फ्लॉप रहने के बाद दूसरी पारी में उन्होंने अर्धशतक जमाया. इस पारी के दौरान ही उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 2 हजार रन पूरे किए. इसी के साथ वह इंग्लैंड के जो रूट, बेन स्टोक्स और श्रीलंका के दिमुथ करुणारत्ने की खास सूची में शामिल हो गए.

बाबर आजम का बड़ा रिकॉर्ड

बाबर ने बतौर कप्तान WTC में अपने 2000 रन 41 पारियां पूरे किए. ऐसा करने वाले वो तीसरे सबसे तेज कप्तान हैं. वहीं अगर बात करें एशियन कप्तानों की को लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं. इंग्लैंड के जो रूट और श्रीलंका के करुणारत्ने ने 40-40 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की थी. पूर्व इंग्लिश कप्तान स्टोक्स को 61 पारियां लगी थीं.

76 रन की पारी खेलकर लौटे पवेलियन

सीरीज की आखिरी पारी में बाबर आजम का बल्ला आखिरकार चल गया. उन्होंने एजबेस्टन की दूसरी पारी में 103 गेंद पर 76 रन बनाए. इस पारी में 11 चौके और एक छक्का भी लगाया. इस दौरे पर खेले गए तीन टेस्ट मैचों की सीरीज में यह पहली बार हुआ जब उन्होंने फिफ्टी लगाई. चोटिल होने की वजह से वह सीरीज का पहला टेस्ट नहीं खेल पाए थे.

इंग्लैंड ने किया क्लीन स्वीप

पाकिस्तान की टीम का प्रदर्शन इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज में बहुत ही निराशाजनक रहा. उनको लीड्स के पहले टेस्ट मैच में पारी की हार का सामना करना पड़ा. वहीं लॉर्ड्स में खेले गए दूसरे मुकाबले में टीम को 194 रन की करारी शिकस्त मिली. एजबेस्टन में हुए आखिरी टेस्ट में 8 विकेट की हार के साथ टीम का सूपड़ा साफ हो गया.