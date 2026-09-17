Asian Games Cricket: बिना खेले सेमीफाइनल में पहुंचा बांग्लादेश, थाईलैंड से हारते-हारते बचा पाकिस्तान, बचाई लाज

एशियन गेम्स 2026 में महिलाओं के मुकाबलों की शुरुआत हो चुकी है. पाकिस्तान की टीम ने थाईलैंड को हराया जबकि बांग्लादेश और चीन का मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया. दोनों टीम को सेमीफाइनल में जगह मिल गई.

नई दिल्ली. एशियन गेम्स में महिला क्रिकेट टीम के मुकाबले शुरू हो चुके हैं. बांग्लादेश की टीम को बिना मैदान पर उतरे ही सेमीफाइनल में जगह मिल गया. एक दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान को थाईलैंड के खिलाफ लो स्कोरिंग मैच में मुश्किल से जीत मिली. बांग्लादेश और चीन का मुकाबला बारिश की वजह से नहीं खेला जा सका. वहीं पाकिस्तान ने थाईलैंड के खिलाफ 92 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 3 विकेट से जीत दर्ज की.

महिला एशियन गेम्स में क्रिकेट के इवेंट में दो मुकाबले खेले गए. गुरुवार को बारिश और गीली आउटफील्ड के कारण बांग्लादेश और चीन के बीच क्वार्टरफाइनल मुकाबला रद्द कर दिया गया. मैच में टॉस तक नहीं हो सका.इसी के साथ चीन की टीम बिना कोई मैच खेले ही एशियन गेम्स से बाहर हो गई. मुकाबला रद्द होने के बाद बांग्लादेश को उसकी बेहतर आईसीसी रैंकिंग होने की वजह से अगले दौर यानी सेमीफाइनल में जगह मिल गई. इस समय आईसीसी टी20 रैंकिंग की बात करें तो बांग्लादेश 10वें स्थान पर है जबकि चीन 36वें नंबर पर काबिज है. इस मुकाबले को एची प्रीफेक्चर के निस्शिन शहर स्थित करोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेला जाना था.

Pakistan book their place in the Asian Games semi-finals with a nail-biting win over Thailand 💥 📝: https://t.co/1jhsSj2pH3 pic.twitter.com/4GoZsWfYP0 — ICC (@ICC) September 17, 2026



बात पाकिस्तान और थाईलैंड के बीच खेले गए मुकाबले की करें टक्कर कांटे की थी. बारिश की वजह से इस मैच को 20 ओवर से कम करके 11-11 ओवर का करना पड़ा. टॉस जीतकर पाकिस्तान ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. थाईलैंड ने 11 ओवर में चार विकेट पर 91 रन बनाए. विकेटकीपर बैटर नन्नापत कोंचारोएनकाई ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 38 गेंद में 49 रन बनाए. 92 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की हालत एक समय बेहद खराब हो गई थी. लगातार गिरते विकेट ने सबकी सांसें रोक दी थी. ओपनर शावाल जुल्फिकार ने 25 जबकि कप्तान फातिमा सना ने 21 रन बनाकर टीम की जीत तक पहुंचाया. थाईलैंड की ओर से ऑफ स्पिनर ओननिचा कामचोम्फू ने 37 रन देकर तीन विकेट लिए.

अब बांग्लादेश को सेमीफाइनल में किस टीम के खिलाफ खेलना है इसका फैसला शुक्रवार को होगा. भारतीय टीम को जापान के खिलाफ क्वार्टरफाइनल मैच खेलना है. इस मैच में जीत हासिल करने वाली टीम 20 सितंबर को होने वाले सेमीफाइनल में जगह बनाएगी. पाकिस्तान की बात करें तो उसकी टक्कर श्रीलंका और मलेशिया के बीच होने वाले मुकाबले में जीत दर्ज करने वाली टीम से होगा.