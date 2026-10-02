Asian Games 2026 Gold: लवलीना बोरगोहेन ने जन्मदिन पर जीता गोल्ड, एशियन गेम्स में रचा इतिहास

नागोया. भारत की महिला स्टार बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने अपने जन्मदिन पर पूरे देश को गिफ्ट दिया. उन्होंने एशियन गेम्स 2026 में गोल्ड जीतकर पूरे भारतवासियों को झूमने का मौका दिया. उन्होंने महिलाओं के 75 किग्रा वर्ग का स्वर्ण पदक जीता. शुक्रवार को निशियो जिम्नेजियम में खेले गए फाइनल में लवलीना ने चीन की बाओ ज़ियी को 5-0 से हराकर ये मेडल अपने नाम किया.
इस बार उनकी तैयारी पहले से कही ज्यादा बेहतर थी और उन्होंने देश के लिए गोल्ड जीतने का वादा किया था. बाओ ज़ियी 2026 एशियन चैंपियनशिप की मौजूदा गोल्ड पदक विजेता हैं. उनके खिलाफ लवलीना ने फाइनल में धमाकेदार खेल दिखाया. भारतीय मुक्केबाज ने एकतरफा मुकाबले में जीत दर्ज की. साल 2022 हांगझोउ एशियन गेम्स के लवलीना ने रजत पदक जीता था और इस बार इसे गोल्ड में बदल दिया.
Lovlina Borgohain celebrates her birthday with 𝗚🥇𝗹𝗱, beating China’s Bao Ziyi in the Women’s 75kg Final! 🥊
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— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) October 2, 2026
लवलीना की यह जीत कई मायने में खास है. एक तो वो अपने जन्मदिन पर फाइनल बाउट के लिए रिंग में उतरी थीं. दूसरा 12 साल बाद एशियन गेम्स में बॉक्सिंग का गोल्ड जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बनीं. उनसे पहले 2014 में मैरी कॉम ने यह उपलब्धि हासिल की थी.