Asian Games 2026: एशियन गेम्स में भारतीय महिला हॉकी टीम ने जीता गोल्ड, फाइनल में चीन को हराकर रचा इतिहास

Indian Women’s Hockey Team Wins Gold: भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियन गेम्स के फाइनल में चीन को हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया। भारत ने 44 साल बाद महिला हॉकी में एशियन गेम्स गोल्ड जीता और LA 2028 ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई किया।

Indian Women’s Hockey Team Wins Gold: भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियन गेम्स 2026 में इतिहास रच दिया है। भारत ने फाइनल में चीन को 1-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने महिला हॉकी में एशियन गेम्स गोल्ड के लिए 44 साल का इंतजार खत्म किया और लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक के लिए सीधे क्वालीफाई कर लिया। भारत ने इससे पहले महिला हॉकी में एशियन गेम्स का स्वर्ण 1982 के नई दिल्ली खेलों में जीता था। इसके बाद टीम 1998 और 2018 में फाइनल तक पहुंची, लेकिन दोनों मौकों पर उसे सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। 2026 में चीन को हराकर भारतीय टीम ने चार दशक से अधिक लंबे इंतजार को खत्म किया।

लालरेमसियामी ने दागा निर्णायक गोल

फाइनल का एकमात्र गोल लालरेमसियामी ने किया। उन्होंने मुकाबले के पहले क्वार्टर में करीब 10वें मिनट में शानदार रिवर्स-स्टिक स्ट्राइक के जरिए गेंद को चीन के गोल में पहुंचाया। यह गोल इसलिए भी खास रहा, क्योंकि लालरेमसियामी अपना 200वां अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेल रही थीं। भारत ने शुरुआती बढ़त के बाद पूरे मुकाबले में चीन के लगातार हमलों का सामना किया। चीन ने बराबरी के लिए कई मौके बनाए, लेकिन भारतीय डिफेंस ने गोल नहीं होने दिया। भारतीय गोलकीपर सविता पूनिया ने भी अहम बचाव करते हुए टीम की बढ़त कायम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

चीन के दबाव के बावजूद भारत की जीत

गोल के बाद चीन ने आक्रमण तेज किया और भारतीय सर्कल में दबाव बनाने की कोशिश की। भारत को अपने डिफेंस पर काफी निर्भर रहना पड़ा। चीन ने पेनल्टी कॉर्नर और अन्य मौकों के जरिए बराबरी की कोशिश की, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने लगातार उसके प्रयासों को नाकाम किया। मैच के अंतिम चरण में चीन ने बराबरी के लिए अतिरिक्त आक्रामक रणनीति अपनाई और गोलकीपर को भी बाहर बुला लिया। इसके बावजूद भारतीय टीम ने अपना संयम बनाए रखा और अंतिम सीटी तक 1-0 की बढ़त बरकरार रखी।

44 साल बाद एशियन गेम्स में हॉकी का गोल्ड

भारतीय महिला हॉकी के लिए यह जीत इसलिए ऐतिहासिक है, क्योंकि टीम ने आखिरी बार 1982 में एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था। 1998 में भारत ने रजत पदक जीता, जबकि 2018 में भी टीम फाइनल में पहुंची लेकिन खिताब हासिल नहीं कर सकी। 2026 में चीन को हराकर भारत ने दूसरी बार एशियन गेम्स महिला हॉकी का स्वर्ण अपने नाम किया। यह जीत भारतीय टीम के 2026 के मजबूत प्रदर्शन के सिलसिले को भी आगे बढ़ाती है। एशियन गेम्स से पहले टीम ने FIH हॉकी महिला विश्व कप में पांचवां स्थान हासिल किया था, जो 1974 के बाद उसका सर्वश्रेष्ठ विश्व कप प्रदर्शन था।

गोल्ड के साथ मिला LA 2028 का टिकट

एशियन गेम्स 2026 में महिला हॉकी का स्वर्ण पदक सिर्फ महाद्वीपीय खिताब तक सीमित नहीं था। एशियन गेम्स महिला हॉकी प्रतियोगिता की विजेता टीम को LA 2028 ओलंपिक के लिए सीधे क्वालीफिकेशन मिलना था। भारत ने चीन को हराकर यह कोटा हासिल कर लिया। भारत ने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी, जबकि चीन ने जापान को शूटआउट में हराकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया था। अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में किया गया गोल इस ऐतिहासिक जीत का निर्णायक क्षण बन गया।