Asian Games 2026: एशियन गेम्स में भारत की कबड्डी टीमों का जलवा, महिलाओं ने ईरान और पुरुषों ने बांग्लादेश को हराया

Asian Games 2026 Update: एशियन गेम्स में भारतीय कबड्डी टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए डबल जीत दर्ज की। महिला टीम ने ईरान को 37-23 से हराया, जबकि पुरुष टीम ने बांग्लादेश को 48-25 से शिकस्त देकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की।

India’s Kabaddi Teams at Asian Games 2026: जापान में चल रहे एशियन गेम्स में कबड्डी के मैदान पर भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। बुधवार को भारतीय महिला और पुरुष दोनों टीमों ने अपने-अपने ग्रुप मुकाबलों में जीत दर्ज की। महिला टीम ने 2018 की स्वर्ण पदक विजेता ईरान को 37-23 से हराया, जबकि पुरुष टीम ने बांग्लादेश को 48-25 से मात देकर ग्रुप चरण में लगातार तीसरी जीत दर्ज की। पुरुष टीम इस जीत के साथ सेमीफाइनल में भी पहुंच गई है। कबड्डी प्रतियोगिता जापान के आइची-नागोया में स्थित टोकाई सिटिजन्स जिम्नेजियम में 21 से 26 सितंबर तक आयोजित की जा रही है। भारत की दोनों टीमें 2022 के हांगझोउ एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं और इस बार भी अपने खिताब के बचाव के अभियान में हैं।

महिला टीम ने ईरान को 37-23 से हराया

भारतीय महिला टीम ने ग्रुप ए के अपने दूसरे मुकाबले में ईरान को 14 अंकों के अंतर से शिकस्त दी। मुकाबले की शुरुआत में ईरान ने आक्रामक खेल दिखाते हुए 8-4 की बढ़त बनाई, लेकिन भारतीय टीम ने जल्द ही वापसी की। पूजा की प्रभावी रेड के जरिए भारत ने स्कोर बराबर किया और इसके बाद मुकाबले पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। पहले हाफ के अंत तक भारत 19-15 से आगे था। दूसरे हाफ में भारतीय डिफेंस और रेडिंग दोनों ने बेहतर तालमेल दिखाया। भारत ने दूसरे हाफ में 18 अंक जुटाए, जबकि ईरान केवल आठ अंक ही बना सका। भारतीय टीम ने मुकाबला 37-23 से अपने नाम किया।

भारत के कुल 37 अंकों में सात बोनस और चार ऑल-आउट अंक शामिल रहे। भारतीय महिला टीम की कोच नीता डाडवे ने मैच के बाद कहा कि टीम ने ईरान के खिलाफ काफी रणनीति तैयार की थी। उन्होंने यह भी बताया कि ईरान के खिलाफ यह पहली बार है जब भारत ने 10 से अधिक अंकों के अंतर से जीत हासिल की है। अब महिला टीम का अगला ग्रुप मुकाबला गुरुवार, 24 सितंबर को मेजबान जापान के खिलाफ होगा।

पुरुष टीम ने बांग्लादेश को 48-25 से हराया

भारतीय पुरुष टीम ने भी बुधवार को शानदार प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश को 48-25 से हराया। यह ग्रुप ए में भारत की लगातार तीसरी जीत है। इससे पहले भारत ने जापान को 49-24 और दक्षिण कोरिया को 63-31 से हराया था। बांग्लादेश के खिलाफ भारत ने शुरुआत से ही दबाव बनाए रखा। पहले हाफ के अंत तक भारतीय टीम 29-9 से आगे थी। दूसरे हाफ में बांग्लादेश ने अपने खेल में सुधार किया और कुछ अंक हासिल किए, लेकिन भारत की बढ़त इतनी मजबूत थी कि वह मुकाबले में वापसी नहीं कर सका। भारत ने अंततः 23 अंकों के अंतर से जीत दर्ज की। इस जीत के साथ भारतीय पुरुष टीम ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। ग्रुप चरण में उसका अब एक मुकाबला बाकी है। भारत गुरुवार, 24 सितंबर को चीनी ताइपे के खिलाफ खेलेगा।

दोनों टीमों की नजरें खिताब बचाने पर

एशियन गेम्स 2026 में कबड्डी के ग्रुप मुकाबले 24 सितंबर तक खेले जाएंगे, जबकि सेमीफाइनल 25 सितंबर और दोनों स्वर्ण पदक मुकाबले 26 सितंबर को होंगे। भारत की महिला टीम ने 2022 में स्वर्ण पदक जीता था, जबकि पुरुष टीम ने भी हांगझोउ में शीर्ष स्थान हासिल किया था। बुधवार की जीत के बाद भारत की दोनों टीमें अपने-अपने ग्रुप अभियान को मजबूत स्थिति में आगे बढ़ा रही हैं। पुरुष टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, जबकि महिला टीम का जापान के खिलाफ अंतिम ग्रुप मुकाबला अगले चरण की तस्वीर स्पष्ट करेगा।