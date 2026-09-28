Ind vs Afg: भारत एशियन गेम्स सेमीफाइनल में पहुंचा, अफगानिस्तान बाहर, पाकिस्तान से फाइनल में हो सकता है सामना

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Viplove Kumar
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सोमवार (28 सितंबर) को निस्शिन में भारत और अफगानिस्तान के बीच खेला जाने वाला दूसरा क्वार्टरफाइनल मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया. मैच ना होने के बाद ICC T20I रैंकिंग के आधार पर आगे जाने वाली टीम का फैसला किया गया.
भारत एशियन गेम्स सेमीफाइनल में पहुंचा, अफगानिस्तान बाहर

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम को एशियन गेम्स 2026 में बिना मेहनत के ही सेमीफानल का टिकट मिल गया है. सोमवार (28 सितंबर) को निस्शिन में भारत और अफगानिस्तान के बीच खेला जाने वाला दूसरा क्वार्टरफाइनल मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया. मैच ना होने के बाद ICC T20I रैंकिंग के आधार पर आगे जाने वाली टीम का फैसला किया गया. भारतीय टीम अफगानिस्तान से बेहतर स्थिति में होने की वजह से टॉप 4 में पहुंच गई.

डिफेंडिंग चैंपियन भारत इस समय ICC T20I रैंकिंग में नंबर-1 पर है. अफगानिस्तान की टीम 10वें स्थान पर है. अब भारत 1 अक्टूबर, गुरुवार को सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगा. उसका सामना नेपाल और श्रीलंका के बीच होने वाले तीसरे क्वार्टरफाइनल के विजेता से होगा. अगर नेपाल और श्रीलंका के बीच मंगलवार (29 सितंबर) को होने वाला मुकाबला भी बारिश की भेंट चढ़ गया तो क्या होगा. यहां भी फैसला ICC रैंकिंग के आधार पर किया जाएगा और श्रीलंका सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा.


नागोया में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है. ऐसे में सोमवार को भारत-अफगानिस्तान मुकाबले का छोटा किया हुआ मैच भी होना मुश्किल था. अगर पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता के बाकी मुकाबले भी बारिश की वजह से पूरी तरह रद्द हो जाते हैं, तो भारत अपनी टॉप रैंकिंग के कारण स्वर्ण पदक जीत सकता है. इससे पहले सोमवार को पाकिस्तान और हांगकांग के बीच पहला क्वार्टरफाइनल भी बारिश के कारण नहीं हो सका. बेहतर ICC रैंकिंग के चलते पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में जगह बना ली.

फाइनल में भारत-पाकिस्तान की टक्कर संभव

एशियन गेम्स में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला देखने को मिल सकता है. अगर दोनों अपनी-अपनी सेमीफाइनल जीत लेते हैं, तो एशियन गेम्स 2026 के पुरुष क्रिकेट फाइनल में दोनों टीमों का सामना हो सकता है. फाइनल 4 अक्टूबर, शनिवार को खेला जाना है. भारत 1 अक्टूबर को श्रीलंका और नेपाल के मैच के विजेता के खिलाफ दूसरा सेमीफाइनल खेलेगा. पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश और मलेशिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा. पिछले 13 महीनों में भारत और पाकिस्तान के बीच चार टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं और भारत ने इन सभी मैचों में जीत दर्ज की है.

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