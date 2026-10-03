Asian Games 2026: भारत ने मलेशिया को 5-1 से हराकर जीता हॉकी गोल्ड, ओलंपिक का टिकट किया पक्का

Asian Games 2026 Hockey Final: एशियन गेम्स के पुरुष हॉकी फाइनल में भारत ने मलेशिया को 5-1 से हराकर लगातार दूसरी बार गोल्ड मेडल जीता। इस जीत के साथ भारत ने लॉस एंजेलिस 2028 ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया।

India Wins Asian Games Hockey Final: भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियन गेम्स के फाइनल में मलेशिया को 5-1 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। कप्तान हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एशियन गेम्स में अपने पुरुष हॉकी खिताब का सफल बचाव किया। इस जीत के साथ भारत ने पहली बार लगातार दो एशियन गेम्स में पुरुष हॉकी का गोल्ड जीता और लॉस एंजेलिस 2028 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया।

पहले क्वार्टर में दोनों टीमों की बराबरी

गिफू प्रीफेक्चरल ग्रीन स्टेडियम में खेले गए फाइनल में भारत ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 11वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर भारत को 1-0 की बढ़त दिलाई। मलेशिया ने तुरंत जवाब दिया और शेलो सिल्वेरियस ने 14वें मिनट में फील्ड गोल कर स्कोर 1-1 कर दिया। शुरुआती क्वार्टर के अंत तक दोनों टीमें बराबरी पर थीं।

जुगराज सिंह ने भारत को दिलाई बढ़त

दूसरे क्वार्टर में भारतीय टीम ने अपना दबाव बनाए रखा। 23वें मिनट में जुगराज सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील किया और भारत को 2-1 की बढ़त दिला दी। इसके बाद भारतीय डिफेंस ने मलेशिया के हमलों को नियंत्रित किया और पहले हाफ के अंत तक भारत ने अपनी एक गोल की बढ़त बरकरार रखी। तीसरे क्वार्टर में भारत ने मुकाबले पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। 42वें मिनट में हार्दिक सिंह ने पेनल्टी स्ट्रोक पर गोल करके भारत की बढ़त 3-1 कर दी। दो गोल से पिछड़ने के बाद मलेशिया के सामने वापसी की चुनौती बढ़ गई, जबकि भारतीय टीम ने आक्रमण जारी रखा।

अंतिम क्वार्टर में भारत ने दागे दो गोल

चौथे क्वार्टर में भारत ने मुकाबले को पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले लिया। 54वें मिनट में शिलानंद लाकड़ा ने फील्ड गोल कर स्कोर 4-1 कर दिया। इसके तीन मिनट बाद हरमनप्रीत सिंह ने अपना दूसरा गोल दागा और भारत की बढ़त 5-1 हो गई। इसके बाद मलेशिया कोई और गोल नहीं कर सका और भारत ने इसी स्कोर के साथ फाइनल अपने नाम कर लिया।

लगातार दूसरा एशियन गेम्स गोल्ड जीता

इस जीत के साथ भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियन गेम्स में लगातार दूसरी बार स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले भारत ने 2022 हांगझोउ एशियन गेम्स में गोल्ड जीता था। 2026 का स्वर्ण एशियन गेम्स पुरुष हॉकी में भारत का पांचवां गोल्ड मेडल है। इससे पहले भारतीय टीम 1966, 1998, 2014 और 2022 में चैंपियन बनी थी। 2026 में जीत के साथ भारत ने पहली बार लगातार दो संस्करणों में पुरुष हॉकी का स्वर्ण हासिल किया।

फाइनल से पहले पाकिस्तान से भिड़ी थी टीम

भारत ने फाइनल में पहुंचने के लिए सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 4-3 से हराया था। भारत ने उस मुकाबले में 3-0 की बढ़त बनाई थी, लेकिन पाकिस्तान ने वापसी करते हुए स्कोर 3-3 कर दिया था। मैच खत्म होने से कुछ ही समय पहले अभिषेक के गोल ने भारत को जीत दिलाकर फाइनल में पहुंचाया। दूसरे सेमीफाइनल में मलेशिया ने दक्षिण कोरिया को 2-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी।

LA28 ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई

एशियन गेम्स में हॉकी का स्वर्ण जीतना केवल पदक तक सीमित नहीं है। FIH के LA28 क्वालिफिकेशन सिस्टम के अनुसार एशियन गेम्स की पुरुष और महिला चैंपियन टीमों को लॉस एंजेलिस 2028 ओलंपिक के लिए सीधे प्रवेश मिलता है। भारत की पुरुष टीम ने मलेशिया को हराकर यह कोटा हासिल कर लिया। इसका मतलब है कि भारतीय पुरुष टीम को LA28 के लिए FIH ओलंपिक क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट खेलने की जरूरत नहीं होगी।