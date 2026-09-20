Asian Games 2026: शेफाली की तूफानी सेंचुरी, नंदनी-दीप्ति की घातक बॉलिंग, बांग्लादेश को रौंद भारत फाइनल में पहुंचा

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Viplove Kumar
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भारतीय महिला टीम ने एशियन गेम्स 2026 के फाइनल में बांग्लादेश को एकतरफा मुकाबले में हराकर जगह पक्की कर ली. शेफाली वर्मा की तूफानी नाबाद सेंचुरी और स्मृति मंधाना की रिकॉर्ड पारी के दम पर भारत ने 4 विकेट पर 195 रन बनाया था. नंदनी और दीप्ति शर्मा की घातक गेंदबाजी के आगे बांग्लादेश की पूरी टीम 81 रन पर ढेर हो गई.
भारतीय महिला टीम एशियन गेम्स के फाइनल में पहुंची

नई दिल्ली. भारत ने एशियन गेम्स 2026 में धमाकेदार खेल दिखाते हुए फाइनल का टिकट पक्का कर लिया है. रविवार, 20 सितंबर को खेले गए सेमीफाइनल में हरमनप्रीत कौर की टीम ने एकतरफा जीत दर्ज की. भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शेफाली वर्मा की नाबाद सेंचुरी के दम पर 4 विकेट पर 195 रन की स्कोर खड़ा किया था. नंदनी शर्मा और दीप्ति शर्मा की जोड़ी की कातिलानी गेंदबाजी के आगे बांग्लादेश की टीम महज 81 रन के स्कोर पर ढेर हो गई. भारत ने 114 रन के बड़े अंतर से जीतकर फाइनल में स्थान बनाया.

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खेल पत्रकारिता में लगभग दो दशक का समृद्ध अनुभव। ज़ी न्यूज़, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत में खेल संपादक के रूप में काम किया. न्यूज़18 की डिजिटल स्पोर्ट्स टीम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. एक दर्जन से ज्यादा आईसीसी इवेंट कवर कर चुके हैं. ओलंपिक और कॉमनवेल्थ की रिपोर्टिंग का अनुभव. 5 फुटबॉल वर्ल्ड कप इवेंट कवर करने का भी अनुभव, वर्तमान में आईटीवी (India News) की प्रतिष्ठित वेबसाइट की कमान संभाल रहे हैं. खेल, राष्ट्रीय और डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ के साथ सटीक, विश्वसनीय और प्रभावी कंटेंट निर्माण में विशेषज्ञता।