एशियन गेम्स के लिए हॉकी टीम का ऐलान, विश्व कप वाली टीम में एक बदलाव, हरमनप्रीत संभालेंगे कमान

एशियन गेम्स 2026 के लिए भारत की हॉकी टीम का ऐलान कर दिया गया है. चयनकर्ताओं ने कुछ दिन पहले वर्ल्ड कप के लिए चुनी गई टीम में सिर्फ एक बदलाव किया है.

नई दिल्ली. जापान में होने वाले एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम का ऐलान कर दिया गया है. चयनकर्ताओं ने कुछ दिन पहले वर्ल्ड कप के लिए चुनी गई टीम में सिर्फ एक बदलाव किया है. मिडफील्डर राज कुमार पाल की टीम में वापसी हुई है. युवा आदित्य अर्जुन लागले को एशियन गेम्स टीम में जगह नहीं मिली. लागले विश्व कप टीम का हिस्सा बने रहेंगे. भारतीय टीम की कमान एक बार फिर हरमनप्रीत सिंह के हाथों में होगी.

इस मेगा इवेंट के लिए चयनकर्ताओं ने अनुभवी खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है. भारतीय टीम ने हांगझोउ एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था. इस बार भारत बतौर डिफेंडिंग चैंपियन उतरेगा. इरादा स्वर्ण पदक का बचाव करना होगा. इस बार एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल और भी अहम है. गोल्ड पदक जीतने वाली टीम को सीधे लॉस एंजेलिस 2028 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने का मौका मिलेगा.

Presenting the Indian Men’s Hockey Team for 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026. 🇮🇳❤️ Together, let’s defend our gold medal and book a spot in the LA 2028 Olympics. 💙🏑 🗓️: Sept 19 to Oct 4#HockeyIndia #IndiaKaGame #AsianGames2026 #AsianGames pic.twitter.com/hlwxVNgkNw — Hockey India (@TheHockeyIndia) July 29, 2026



मुख्य कोच क्रेग फुल्टन ने टीम चयन पर संतोष जताते हुए कहा कि भारतीय टीम अनुभव से भरपूर है. जापान में होने वाली चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार है. “एशियन गेम्स के लिए चुनी गई भारतीय टीम काफी अनुभवी है. जापान में खेलना बड़ी चुनौती होगी, लेकिन हमारा लक्ष्य स्वर्ण पदक जीतकर लॉस एंजेलिस 2028 ओलंपिक का टिकट हासिल करना है.”

कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने भी टीम पर भरोसा जताते हुए कहा कि युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का संतुलन भारत की सबसे बड़ी ताकत है. उन्होने कहा, “मुझे टीम के सभी खिलाड़ियों पर पूरा भरोसा है. हमारा लक्ष्य बिना दबाव के खेलना, खेल का आनंद लेना और अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाना है.”

भारत को पूल-ए में मेजबान जापान, कोरिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडोनेशिया के साथ रखा गया है. भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 20 सितंबर को इंडोनेशिया के खिलाफ करेगी. इसके बाद टीम श्रीलंका, कोरिया, जापान और बांग्लादेश से भिड़ेगी.

एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम

गोलकीपर: मोहिथ एचएस, सूरज करकेरा

डिफेंडर: हरमनप्रीत सिंह (कप्तान), अमित रोहिदास, जुगराज सिंह, जरमनप्रीत सिंह, संजय, सुमित, यशदीप सिवाच

मिडफील्डर: हार्दिक सिंह, मनप्रीत सिंह, नीलकांत शर्मा, विवेक सागर प्रसाद, राजिंदर सिंह, राज कुमार पाल

फॉरवर्ड: अभिषेक, मंदीप सिंह, दिलप्रीत सिंह, सुखजीत सिंह, शिलानंद लाकड़ा