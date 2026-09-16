Asian Games 2026: वरुण चक्रवर्ती एशियन गेम्स से भी बाहर, दिल्ली कैपिटल्स के स्टार को मिलेगी जगह!

भारत के एशियन गेम्स 2026 अभियान से पहले टीम में बड़ा बदलाव हुआ है. स्टार स्पिनर वरुण चक्रवर्ती चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं. जानकारी के मुताबिक लेग-स्पिन ऑलराउंडर विप्रज निगम को टीम में उनकी जगह पर शामिल किया जा सकता है.

नई दिल्ली. एशियन गेम्स से पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है. अफगानिस्तान के खिलाफ खेली जा रही टी20 सीरीज में खेलने उतरे वरुण चक्रवर्ती चोटिल हो गए हैं. खबर है कि ये स्पिनर आगामी एशियन गेम्स से बाहर हो चुके हैं. उनकी जगह पर किस खिलाड़ी को टीम में जगह मिलेगी इसे लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है. जानकारी के मुताबिक लेग-स्पिन ऑलराउंडर विप्रज निगम को टीम में उनकी जगह पर शामिल किया जा सकता है.

भारतीय टीम में एशियन गेम्स 2026 से पहले एक बदलाव किया जाना तय हो चुका है. स्टार स्पिनर वरुण चक्रवर्ती चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं. उनकी जगह लेग-स्पिन ऑलराउंडर विप्रज निगम को भारतीय टीम में शामिल किए जाने की संभावना है. एशियन गेम्स का आयोजन जापान के आइची-नागोया में 19 सितंबर से शुरू होगा. तीन मैचों की टी20 सीरीज के पहले मैच में खेलने उतरे चक्रवर्ती को साइड स्ट्रेन की समस्या हुई थी. इसी वजह से वो अफगानिस्तान की सीरीज से बाहर हो गए. अब एशियन गेम्स में भी हिस्सा नहीं ले पाएंगे.

वरुण को चोटिल होकर बाहर होने की वजह से चयनकर्ताओं ने अनुभवी कुलदीप यादव के नाम पर विचार किया था. उनको 27 सितंबर से शुरू होने वाली वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम में रखे जाने की उम्मीद है. ऐसे में युवा ऑलराउंडर विप्रज निगम को एशियन गेम्स के लिए टीम में शामिल किए जाने की संभावना मजबूत हो गई है.

कौन हैं विप्रज निगम

21 साल के विप्रज निगम इंडियन प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेलते हैं. उन्होंने अब तक 19 मुकाबलों में 13 विकेट हासिल किए हैं. गेंदबाजी के अलावा यह खिलाड़ी निचले क्रम में भी उपयोगी पारी खेल सकता हैं. आईपीएल में उनका स्ट्राइक रेट करीब 176 का रहा है. भारतीय टीम को एशियन गेम्स में 24 सितंबर से शुरू होगी. भारत सीधे क्वार्टर फाइनल से अपने अभियान की शुरुआत करेगा.