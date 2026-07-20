Spain wins Fifa World Cup 2026: अर्जेंटीना का टूटा सपना, स्पेन ने जीता फीफा वर्ल्ड कप 2026 का खिताब, रोड्री बने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी; एम्बाप्पे ने जीता गोल्डन बूट

By
Viplove Kumar
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Spain wins Fifa World Cup 2026: फीफा वर्व्ड कप 2026 के सांसे रोक देने वाले फाइनल में स्पेन ने लियोनेल मेसी की टीम अर्जेंटीना को हराकर खिताब अपने नाम किया. इस मैच का एक मात्र गोल फेरान टोरेस ने 106वें मिनट में किया.
Spain wins Fifa World Cup 2026
स्पेन ने अर्जेंटीना को हराकर जीता फीफा वर्ल्ड कप 2026 का खिताब

नई दिल्ली. दुनियाभर के फुटबॉल फैन को जैसे वर्ल्ड कप फाइनल का इंतजार था वैसा ही देखने को मिला. कांटे की टक्कर में सांसे रोक देने वाले मुकाबले में स्पेन ने फीफा विश्व कप 2026 का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया. मेटलाइफ स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में स्पेन ने एक्स्ट्रा टाइम में अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर दूसरी बार विश्व चैंपियन बनने का सपना तोड़ दिया. इस मुकाबले में किया गया एक मात्र और निर्णायक गोल फेरान टोरेस ने 106वें मिनट में किया.

लियोनेल मेसी के टीम को लगातार दूसरी बार चैंपियन बनाने ख्वाब अधूरा रह गया. स्पेन की टीम ने इस मैच में गजब का खेल दिखाया. अर्जेंटीना के स्ट्राइकर लगातार गोल करने का मौका तलाश करते रह गए लेकिन निराशा ही हाथ लगी. हालांकि गोल करना तो स्पेन को भी मैच के फुल टाइम तक नसीब नहीं हुआ. जिस एक पल का इंतजार टीम को था वो 106वें मिनट में मिल गया. टोरेस ने गोल दागा और टीम को 2010 के बाद फिर वर्ल्ड चैंपियन बना दिया.


खिताबी जीत के बाद फीफा ने टूर्नामेंट के व्यक्तिगत पुरस्कारों की भी घोषणा की, जिसमें स्पेन के खिलाड़ियों का पूरी तरह दबदबा देखने को मिला. स्पेन के स्टार मिडफील्डर रोड्री को शानदार प्रदर्शन के लिए गोल्डन बॉल (सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी) का पुरस्कार दिया गया. मैनचेस्टर सिटी के इस खिलाड़ी ने पूरे टूर्नामेंट में स्पेन के मिडफील्ड को शानदार ढंग से संभाला और टीम को अपराजित रहते हुए खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई.

स्पेन के गोलकीपर उनाई सिमोन ने गोल्डन ग्लव पुरस्कार अपने नाम किया. सिमोन ने आठ मैचों में सात क्लीन शीट दर्ज कीं और पूरे टूर्नामेंट में केवल एक गोल ही खाया. उन्होंने लगातार 650 मिनट तक गोल नहीं खाने का विश्व कप रिकॉर्ड भी बनाया.


स्पेन के 19 साल के युवा डिफेंडर पाउ कुबार्सी को फीफा बेस्ट यंग प्लेयर चुना गया. कुबार्सी ने अपनी शानदार रक्षात्मक क्षमता से दुनिया भर का ध्यान आकर्षित किया और स्पेन की ऐतिहासिक डिफेंस का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे.


फ्रांस के कप्तान किलियन एम्बाप्पे ने एक बार फिर अपनी गोल स्कोरिंग क्षमता का लोहा मनवाया. उन्होंने आठ मैचों में 10 गोल दागकर गोल्डन बूट अपने नाम किया. फ्रांस सेमीफाइनल में बाहर हो गया, लेकिन एम्बाप्पे लगातार दूसरी बार विश्व कप के शीर्ष गोल स्कोरर बनने वाले पहले खिलाड़ी बन गए. इसके साथ ही उन्होंने पुरुष फीफा विश्व कप इतिहास में 22 गोल के साथ सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी का रिकॉर्ड भी और मजबूत कर लिया.


टूर्नामेंट में शानदार खेल भावना और अनुशासन दिखाने के लिए नीदरलैंड्स को फीफा फेयर प्ले अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. स्पेन ने पूरे टूर्नामेंट में आठ मैचों में सिर्फ एक गोल खाया और आक्रामक व रक्षात्मक दोनों विभागों में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए विश्व फुटबॉल पर अपना दबदबा साबित किया. टीम ने न केवल विश्व कप ट्रॉफी जीती, बल्कि व्यक्तिगत पुरस्कारों पर भी लगभग पूरी तरह कब्जा जमाकर अपने अभियान को यादगार बना दिया.