6,6,6,6,6,6,6,6 शुभमन गिल ने जिसे बिठाया बाहर, उसने 38 बॉल पर ठोका 92 रन

By
Viplove Kumar
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पुरानी दिल्ली की कमान संभाल रहे अनुज रावत ने आउटर दिल्ली वॉरियर्स के खिलाफ दिल्ली प्रीमियर लीग में 8 छक्के लगाते हुए 92 रन की आतिशी पार खेल डाली. 166 रन का पीछा करने उतरी टीम ने 15.2 ओवर में 3 विकेट गंवाकर जीत को हासिल की.
anuj rawat
अनुज रावत ने दिल्ली प्रीमियर लीग में खेली तूफानी पारी

नई दिल्ली. इंडियन प्रीमियर लीग में जिन खिलाड़ियों को मौका नहीं दिया गया वो दिल्ली प्रीमियर लीग में धमाल मचा रहे हैं. पहले सार्थक रंजन ने तूफानी पारी खेली और अब अनुज रावत ने धुंआधार बल्लेबाजी कर टीम को जीत तक पहुंचाया. गुजरात टाइटंस (GT) में दो सीजन से बेंच पर बैठे इस खिलाड़ी को कप्तानी का मौका मिला. पुरानी दिल्ली की कमान संभाल रहे अनुज ने आउटर दिल्ली वॉरियर्स के खिलाफ 8 छक्के लगाते हुए 92 रन की आतिशी पार खेल डाली. 166 रन का पीछा करने उतरी टीम ने 15.2 ओवर में 3 विकेट गंवाकर जीत को हासिल की.

अनुज रावत इंडियन प्रीमियर लीग में अब तक डेब्यू का इंतजार कर रहे हैं. इस विकेटकीपर-बल्लेबाज ने दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL) 2026 में गेंदबाजों को जमकर कूटा. पुरानी दिल्ली के कप्तान ने 10 अगस्त को अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में आउटर दिल्ली वॉरियर्स के खिलाफ जमकर चौके छक्के बरसाए. महज 38 गेंदों में 92 रन की तूफानी पारी खेल डाली. 166 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पुरानी दिल्ली की शुरुआत खराब रही. टीम को तीसरे ओवर में हर्ष त्यागी में एक नहीं बल्कि दो झटके दिए. धनंजय सिंह और देव लाकड़ा को आउट कर स्कोर 2 विकेट पर 9 रन कर दिया. यहां से अनुज ने आकर कप्तानी पारी खेली और टीम को यादगार जीत दिलाई.

8 छक्के, 8 चौके 38 बॉल 92 रन

अनुज रावत ने आउटर दिल्ली वॉरियर्स के गेंदबाजों के खिलाफ आते ही आक्रामक शॉट्स लगाना शुरु कर दिया. पावरप्ले में जोरदार बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को बिना कोई विकेट गंवाए 47 रन तक पहुंचाया. पारी के आठवें ओवर में सम्मार कोहाड़ को लगातार तीन छक्के और एक चौका जमाया. इस पारी के दौरान उन्होंने महज 17 गेंद पर फिफ्टी पूरी की. इस टूर्नामेंट में यह किसी भी बैटर का इस सीजन का सबसे तेज अर्धशतक रहा.शतक से 8 रन की दूरी पर वो अपना विकेट गंवा बैठे. 15वें ओवर में हर्ष त्यागी ने उनको आउट कर 38 गेंद पर 92 रन की पारी का अंत कर दिया. अनुज ने इस पारी में 8 चौके लगाए और इतने ही छक्के भी मारे.

कैसा रहा है अनुज रावत का IPL करियर?

अनुज रावत ने IPL में 2021 में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से डेब्यू किया था. उनको सिर्फ एक ही मैच खेलने मिला जिसमें वो गोल्डन डक हो गए. इसके बाद रावत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का हिस्सा रहे. RCB के लिए उन्होंने 20 पारियों में 318 रन बनाए हैं. फिलहाल अनुज रावत को गुजरात टाइटंस की टीम का हिस्सा हैं. उनको 30 लाख रुपये में रिटेन किया था. लेकिन 2026 में पूरे सीजन में खेलने का मौका नहीं मिला.

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