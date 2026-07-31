Rahane-Radhika Love Story: 1500 मेहमान कर रहे थे इंतजार, जींस टी-शर्ट में शादी करने पहुंचे थे टीम इंडिया के पूर्व कप्तान

Rahane-Radhika Love Story: अजिंक्य रहाणे की संयम भरी बल्लेबाजी से तो दुनिया वाकिफ है लेकिन निजी जिंदगी के बारे में कम लोग जानते हैं. रहाणे की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं. अपनी शादी में वो जींस टी-शर्ट में पहुंच गए थे.

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने अपने 15 साल के इंटरनेशनल करियर को 30 जुलाई को खत्म करने की घोषणा की. उन्होंने घरेलू क्रिकेट के साथ इंडियन प्रीमियर लीग को भी अलविदा करने का ऐलान कर दिया. उनकी संयम भरी बल्लेबाजी से तो दुनिया वाकिफ है लेकिन निजी जिंदगी के बारे में कम लोग जानते हैं. रहाणे की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं. शादी से पहले सालों की दोस्ती और लंबा इंतजार ने अजिंक्य को राधिका को रिश्ते को अंजाम तक पहुंचाया.

पड़ोसी से शुरू हुई प्रेम कहानी

अजिंक्य रहाणे और राधिका धोपावकर बचपन से ही मुंबई के मुलुंड इलाके की एक ही हाउसिंग सोसाइटी में रहते थे. दोनों परिवारों के बीच जान पहचान थी. राधिका की दोस्ती रहाणे की बहन से भी थी. कॉलेज के दिनों में दोनों की मुलाकातें बढ़ीं और साल 2007 के आसपास उनकी दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई. राधिका उस समय विनायक गणेश वाजे कॉलेज से इंटीरियर डिजाइन की पढ़ाई कर रही थीं. जबकि रहाणे घरेलू क्रिकेट में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे. इस दौरान राधिका हर कदम पर उनके साथ खड़ी रहीं.

7 साल डेटिंग के बाद की शादी

तकरीबन सात साल तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने 26 सितंबर 2014 को मुंबई में पारंपरिक मराठी रीति-रिवाज से शादी कर ली. शादी में क्रिकेट जगत की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शादी में करीब 1,500 मेहमान पहुंचे थे. शादी से जुड़ा एक मजेदार किस्सा भी काफी चर्चित रहा. बताया जाता है कि रहाणे शादी के लिए पहले टी-शर्ट और जींस पहनकर पहुंच गए थे, जिसके बाद उन्हें तुरंत शेरवानी पहनने के लिए जाना पड़ा.

राधिका क्या करती हैं

राधिका पेशे से इंटीरियर डिजाइनर हैं और सोशल मीडिया पर भी काफी पॉपुलर हैं. रहाणे कई बार कह चुके हैं कि राधिका उनके जीवन की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी समर्थक हैं. क्रिकेट के उतार-चढ़ाव के बीच उन्होंने हमेशा रहाणे का साथ निभाया. 4 अक्टूबर 2019 को इस कपल के घर बेटी आर्या का जन्म हुआ. इसके बाद 5 अक्टूबर 2022 को बेटे राघव ने जन्म लिया.