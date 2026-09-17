Abhishek Sharma Celebration: रिकॉर्डतोड़ सेंचुरी जमाने के बाद अभिषेक शर्मा का ‘हालैंड सेलिब्रेशन’, बीच मैदान पर बल्ला छोड़ पद्मासन में बैठे

By
Viplove Kumar
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अभिषेक शर्मा ने अफगानिस्तान के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए इतिहास रच दिया. उन्होंने महज 30 बॉल पर सेंचुरी जमा दी और कई टी20 रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए. उनकी पारी का हाईलाइट छक्के चौके तो थे लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा शतक के सेलिब्रेशन की हो रही है .
शतक जमाने के बाद अभिषेक शर्मा का अनोखा जश्न

नई दिल्ली. अरुण जेटली स्टेडियम में तीसरे T20I मुकाबले में भारत के विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा ने अफगानिस्तान के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए इतिहास रच दिया. उन्होंने महज 30 बॉल पर सेंचुरी जमा दी और कई टी20 रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए. उनकी पारी का हाईलाइट छक्के चौके तो थे लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा शतक के सेलिब्रेशन की हो रही है . जैसे ही उनकी सेंचुरी पूरी हुई वो शिवजी की तरह ध्यान मुद्रा में बीच मैदान पर बैठ गए.

टॉस जीतकर अफगानिस्तान ने भारत को बल्लेबाजी का न्योता दिया. अभिषेक शर्मा को जिस पल का इंतजार था वो सीरीज से तीसरे मैच में आया. उनको पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला और उन्होंने तबाही मचा दी. सिर्फ 16 बॉल खेलकर उन्होंने 5 चौके और इतने ही छक्के की मदद से फिफ्टी ठोक दी. इसके बाद ज्यादा कुछ समझ आता इससे पहले अगले 14 बॉल खेलकर वो अपना शतक जमा चुके थे.


अभिषेक शर्मा पहले जब कभी सेंचुरी जमाने थे तो उसके बाद हाथों की अंगुलियों से लव का साइन बनाया करते थे. इस बार उन्होंने मैदान पर बैठकर पद्मासन में ध्यान लगाया. हालांकि उनका ये सेलिब्रेशन फीफा वर्ल्ड कप 2026 के दौरान स्टार फुटबॉलर जैसा था. अभिषेक का ये स्टाइल एर्लिंग हालैंड का प्रसिद्ध गोल सेलिब्रेशन जैसा था. वो गोल मारने के बाद मैदान पर ध्यान (मेडिटेशन) की मुद्रा में बैठते हैं.


पद्मासन सेलिब्रेशन और टूटे रिकॉर्ड्स

अभिषेक ने अपनी पारी की 30वीं गेंद पर 1 रन लेकर भारत के लिए T20I में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड बना डाला. उन्होंने पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के 35 गेंदों वाले रिकॉर्ड (बनाम श्रीलंका, 2017) को तोड़ डाला.इस लैंडमार्क तक पहुंचते ही उन्होंने अपने ग्लब्स और हेलमेट उताकर नीचे रख दिया. बल्ले को भी जमीन पर रखा और मैदान पर ‘पद्मासन’ की मुद्रा में बैठकर ध्यान लगाने वाले अंदाज में जश्न मनाया. अभिषेत ने 9 चौके और 11 छक्के जड़ते हुए 34 गेंद पर 108 रन बनाए.

 