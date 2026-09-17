317 का स्ट्राइक रेट… 11 छक्के और 9 चौके, टी20 में तेज सेंचुरी, अभिषेक शर्मा ने तोड़ा खूंखार बैटर का रिकॉर्ड

अफगानिस्तान के खिलाफ अभिषेक शर्मा ने महज 30 गेंद में शतक जड़कर इतिहास रच दिया. अब क्रिकेट खेलने वाले फुल मेंबर देशों की टीम में उनके नाम सबसे तेज टी20 सेंचुरी जमाने का रिकॉर्ड दर्ज हो गया है. इसी के साथ वो भारतीय दिग्गज रोहित शर्मा से भी इस मामले में आगे निकल गए.

नई दिल्ली. अभिषेक शर्मा ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से एक बार फिर से इंटरनेशनल क्रिकेट में तबाही मचाई है. अफगानिस्तान के खिलाफ खेली जा रही टी20 सीरीज के आखिरी मुकाबले में इस ओपनर ने जमकर बल्ले से कोहराम मचाया. अभिषेक ने महज 30 गेंद में शतक जड़कर इतिहास रच दिया. अब क्रिकेट खेलने वाले फुल मेंबर देशों की टीम में उनके नाम सबसे तेज टी20 सेंचुरी जमाने का रिकॉर्ड दर्ज हो गया है. इसी के साथ वो भारतीय दिग्गज रोहित शर्मा से भी इस मामले में आगे निकल गए.

अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज से पहले रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे भारतीय ओपनर ने टॉप फॉर्म दिखाया है. पहले मुकाबले में उन्होंने 32 बॉल पर 82 रन की तूफानी पारी खेली थी. दूसरे मैच में वो बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे थे. सीरीज के आखिरी मैच में अभिषेक शर्मा ने ऐसी पारी खेली जिसने उनका नाम रिकॉर्ड बुक में नाम दर्ज करा दिया.

रोहित शर्मा का रिकॉर्ड ध्वस्त

टीम इंडिया के विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ पारी के दौरान कई कीर्तिमान बना डाले. उन्होंने फुल मेंबर देशों की टीम के खिलाड़ियों में सबसे कम बॉल में सेंचुरी बनाने वाले बैटर बन गए. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के फिन एलन के 33 बॉल के रिकॉर्ड को तोड़ डाला. इतना ही नहीं उन्होंने पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के 35 बॉल पर जमाए टी20 शतक का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया. यह उनके अंतरराष्ट्रीय T20 करियर का तीसरा शतक था. अभिषेक ने अपनी 34 गेंद की विस्फोटक पारी में 108 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 11 गगनचुंबी छक्के शामिल थे. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 319 का रहा.