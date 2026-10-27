अभिषेक शर्मा को रोकना मुश्किल. तोड़ा क्रिस गेल का बड़ा रिकॉर्ड, टी20 इंटरनेशनल में रचा इतिहास

अभिषेक शर्मा ने मंगलवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 38 गेंदों पर 113 रन बनाए. उनकी शानदार पारी की बदौलत भारत ने 199 रन का लक्ष्य 13.2 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया.

नई दिल्ली. टीम इंडिया के तूफानी ओपनर अभिषेक शर्मा का धमाका लगातार जारी है. न्यूजीलैंड के दौरे पर भी इस बैटर ने तबाही मचाई है. उन्होंने मंगलवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 38 गेंदों पर 113 रन बनाए. उनकी शानदार पारी की बदौलत भारत ने 199 रन का लक्ष्य 13.2 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया. इस जीत के साथ भारत ने पांच मैचों की टी20 सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली.

वेलिंगटन के हेनरी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में अभिषेक ने 9 चौके और 11 छक्के लगाए. उन्होंने वैभव सूर्यवंशी के साथ पहले विकेट के लिए सिर्फ 7.1 ओवर में 135 रन की साझेदारी की. वैभव ने 19 गेंद पर 45 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 4 छक्के शामिल थे.

अभिषेक शर्मा ने तोड़ा क्रिस गेल और एरॉन फिंच का रिकॉर्ड

न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 में अभिषेक शर्मा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की. 199 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए छक्कों की झड़ी लगा दी. 113 रन की पारी के दौरान 11 छक्के लगाए. अभिषेक शर्मा ने छक्कों के दम पर एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. वह टी20 इंटरनेशनल की एक पारी में 10 या उससे ज्यादा छक्के लगाने वाले बैटर बन गए.

पुरुष टी20 इंटरनेशनल की एक पारी में 10 या उससे ज्यादा छक्के

छक्के लगाने की संख्या खिलाड़ी देश 5 बार करणबीर सिंह ऑस्ट्रिया 3 बार अभिषेक शर्मा भारत 2 बार क्रिस गेल वेस्टइंडीज 2 बार एरॉन फिंच ऑस्ट्रेलिया 2 बार एड्रियन डनबर सर्बिया 2 बार केंडल काडोवाकी-फ्लेमिंग जापान

आईसीसी के फुल टाइम मेंबर देशों में अब उनका नाम लिस्ट में टॉप पर पहुंच गया है. क्रिस गेल और एरॉन फिंच अपने करियर में दो-दो बार टी20 इंटरनेशनल की एक पारी में 10 या उससे ज्यादा छक्के लगा चुके हैं. अभिषेक अब ऐसा तीन बार कर चुके हैं. पूर्ण सदस्य देशों के किसी अन्य खिलाड़ी ने टी20 इंटरनेशनल में एक पारी के दौरान तीन बार 10 या उससे ज्यादा छक्के लगाने का कारनामा नहीं किया है.

एसोसिएट सदस्य देशों के खिलाड़ियों में ऑस्ट्रिया के करणबीर सिंह सबसे आगे हैं. वह टी20 इंटरनेशनल की एक पारी में 10 या उससे ज्यादा छक्के लगाने का कारनामा पांच बार कर चुके हैं.

35 गेंदों में शतक, टी20 में चौथी सेंचुरी

न्यूजीलैंड के खिलाफ इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 15 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया. इसके बाद उन्होंने आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखते हुए 35 गेंदों में शतक जड़ दिया. टी20 इंटरनेशनल में यह अभिषेक का चौथा शतक है, जबकि टी20 क्रिकेट में उनका यह कुल 11वां शतक है. इसके साथ ही वह टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ियों की सूची में टॉप पर पहुंच गए हैं.