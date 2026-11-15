Watch Viral Video: जप रहे थे सीता राम…सहवाग के बेटे ने पापा को किया वीडियो कॉल, आखिरी ओवर का बताया हाल

पूर्व भारतीय बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर ने अपने युवा क्रिकेट करियर की सबसे यादगार जीत में से एक हासिल की है. अंडर-19 एशिया कप का खिताब जीतने के बाद 15 साल के आर्यवीर की खुशी का ठिकाना नहीं था.

नई दिल्ली. पाकिस्तान के खिलाफ सांसें रोक देने वाले फाइनल में भारतीय टीम ने 1 विकेट की रोमांचक जीत दर्ज की. इसके बाद पूरी टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर जोरदार जश्न मनाया. जीत के तुरंत बाद पूर्व भारतीय ओफनर वीरेंद्र सहवाग के लाड़ले आर्यवीर ने पापा को वीडियो कॉल किया था. इसमें उन्होंने आखिरी ओवर का रोमांच कैसा था इसे बयां किया. ये भी बताया कि वो सीता राम का जाप कर रहे थे.

पूर्व विस्फोटक ओपनर सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग ने अपने युवा क्रिकेट करियर की सबसे यादगार जीत में से एक हासिल की है. अंडर-19 एशिया कप का खिताब जीतने के बाद 15 साल के आर्यवीर की खुशी का ठिकाना नहीं था. पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में भारत की आखिरी गेंद पर टीम को रोमांचक जीत मिली. इसके बाद आर्यवीर ने अपने पिता वीरेंद्र सहवाग के साथ वीडियो कॉल पर इस मुकाबले के अनुभव साझा किए. इस दौरान उन्होंने बताया कि आखिरी ओवर के तनावपूर्ण पलों में खुद को शांत रखने के लिए वह लगातार ‘सीता राम, सीता राम’ का जाप कर रहे थे.

View this post on Instagram A post shared by Virrender Sehwag (@virendersehwag)



वीरेंद्र सहवाग ने इंस्टाग्राम पर बाप बेटे इस बातचीत का वीडियो शेयर किया. वीडियो में पूर्व भारतीय ओपनर अपने बेटे को शानदार प्रदर्शन और टूर्नामेंट जीतने पर बधाई देते नजर आए. आर्यवीर ने उत्साह के साथ बताया कि पाकिस्तान के दर्शकों के बीच से ‘सहवाग-सहवाग’ के नारे सुनकर वह हैरान रह गए थे. आर्यवीर ने फाइनल के आखिरी ओवर के दबाव के बारे में भी बताया. उन्होंने कहा कि जब भारत जीत के करीब पहुंच रहा था, तब वह लगातार ‘सीता राम, सीता राम’ का जाप कर रहे थे.

भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में 338 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए आखिरी गेंद पर चौका लगाकर एक विकेट से जीत दर्ज की थी. 309 रन पर टीम के 9 विकेट गिर गए थे लेकिन मोहित उल्वा ने वेंकट के साथ मिलकर टीम को जीत तक पहुंचाया. आखिरी बॉल पर उन्होंने चौका लगाकर टीम को यादगार जीत दिलाई.

आर्यवीर के लिए यादगार रहा टूर्नामेंट

आर्यवीर सहवाग पूरे टूर्नामेंट में भारत के सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाले बल्लेबाजों में शामिल रहे. उन्होंने पांच पारियों में 90.25 की औसत से कुल 361 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से एक शतक और तीन अर्धशतक निकले. शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया. आर्यवीर की सबसे यादगार पारी यूएई के खिलाफ आई, जहां उन्होंने 160 रन बनाए. यह टूर्नामेंट का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर भी रहा.