ODI Captain Double Century: वनडे इतिहास में सिर्फ तीन कप्तानों ने ठोकी डबल सेंचुरी, एक शुभमन गिल, बाकी दो किस देश के खिलाड़ी?

अब तक वनडे इतिहास में सिर्फ तीन कप्तान ही दोहरा शतक लगाने में सफल हुए हैं. वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा और शुभमन गिल. इन तीनों भारतीय बल्लेबाज़ों ने अपनी कप्तानी के दौरान यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की.

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल ने बुधवार, 30 सितंबर के दिन ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसे हमेशा याद रखा जाएगा. वेस्टइंडीज की टीम के खिलाफ 406 रन के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करते हुए डबल सेंचुरी ठोक दी. उन्होंने ना सिर्फ टीम को यादगार जीत दिलाई बल्कि सीरीज पर कब्जा भी जमाया. उनकी बल्लेबाजी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला. उनके नाम बतौर कप्तान वनडे में सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड दर्ज हो गया. कमाल की बात यह है कि अब तक वनडे में सिर्फ तीन कप्तानों ने ही डबल सेंचुरी बनाई है और ये सभी भारत के हैं.

वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाना अपने आप में बेहद खास उपलब्धि है. ऐसे में अगर बतौर कप्तान नामुमकिन जैसे लग रहे लक्ष्य को हासिल करते हुए लगाए तो बात खास होती है.बतौर कप्तान यह कारनामा करना मुश्किल माना जाता है लेकिन इसे अब तक तीन भारतीय कर चुके हैं. अब तक वनडे इतिहास में सिर्फ तीन कप्तान ही दोहरा शतक लगाने में सफल हुए हैं.वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा और शुभमन गिल. इन तीनों भारतीय बल्लेबाजों ने अपनी कप्तानी के दौरान यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की.

शुभमन गिल ने 117 गेंद में रचा इतिहास

वेस्टइंडीज के खिलाफ गुवाहाटी में शुभमन गिल ने वनडे मुकाबले में तूफानी दोहरा शतक जड़ रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया. गिल ने महज 117 गेंद में 200 रन पूरे किए. वनडे इतिहास में उनके नाम सबसे तेज डबल सेंचुरी का रिकॉर्ड दर्ज हो गया. इसके साथ ही गिल टेस्ट और वनडे दोनों फॉर्मेट में डबल सेंचुरी जमाने वाले दुनिया के पहले कप्तान बन गए.

सहवाग ने 2011 में इंदौर में मचाया था तूफान

बतौर कप्तान वनडे क्रिकेट में सबसे पहला दोहरा शतक जमाने का रिकॉर्ड भारत के वीरेंद्र सहवाग ने बनाया था. साल 2011 में इंदौर में खेले गए मुकाबले में वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने ऐतिहासिक पारी खेली थी. उनके बल्ले से 219 रन की धमाकेदार पारी देखने को मिली थी. सहवाग की खेली गई 219 रन की पारी वनडे में लंबे समय तक किसी भी कप्तान की सबसे बड़ी पारी रही.

रोहित शर्मा ने भी कप्तानी में जड़ा दोहरा शतक

साल 2011 में रोहित शर्मा ने भारतीय टीम की कप्तानी करते हुए डबल सेंचुरी जमाई थी. मोहाली में श्रीलंका के खिलाफ कप्तानी करते हुए नाबाद 208 रन की पारी खेली. यह रोहित के वनडे करियर का तीसरा दोहरा शतक था. रोहित की इस पारी ने उन्हें वनडे क्रिकेट के सबसे खास बल्लेबाज़ों की सूची में और मजबूत स्थान दिलाया. खास बात यह है कि रोहित ने अपने तीनों वनडे दोहरे शतकों में अलग-अलग परिस्थितियों में शानदार बल्लेबाजी की.

तीनों ही रिकॉर्ड भारतीयों के नाम

वनडे क्रिकेट में कप्तान के रूप में दोहरा शतक लगाने वाले तीनों बल्लेबाज हुए हैं और तीनों ही भारतीय खिलाड़ी हैं. वीरेंद्र सहवाग ने 219 रन बनाए हैं. रोहित के नाम बतौर कप्तान 208 रन की नाबाद पारी है. अब शुभमन गिलने 223 रन की नाबाद पारी खेल वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत दिलाई.