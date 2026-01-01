Spirit First Look Out : खून, जख्म और एटिट्यूड से भरे Prabhas, Triptii Dimri संग पोस्टर ने बढ़ाई धड़कनें

By
Mohit Saini
-
0
78
Spirit First Look Out : एनिमल के ज़बरदस्त तूफान के बाद, डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा अपनी आने वाली फिल्म “स्पिरिट” से एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के लिए तैयार हैं। शूटिंग पहले ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन अब मेकर्स ने फर्स्ट लुक पोस्टर जारी कर दिया है, जिसमें प्रभास और तृप्ति डिमरी के दमदार अवतारों से फैंस को ऑफिशियली मिलवाया गया है।
“स्पिरिट” इस साल की सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली फिल्मों में से एक रही है, खासकर दीपिका पादुकोण के प्रोजेक्ट से बाहर होने के बाद, जिसके बाद तृप्ति ने फीमेल लीड के तौर पर एंट्री की। तब से, फैंस बेसब्री से प्रभास के साथ उनकी जोड़ी देखने का इंतज़ार कर रहे थे – और फर्स्ट लुक ने आखिरकार बड़ा सरप्राइज़ दे दिया है।

नए साल का सरप्राइज़  

मेकर्स ने आधी रात को इंटेंस फर्स्ट-लुक पोस्टर जारी करके फैंस को नए साल का तोहफ़ा दिया। इसे शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, “आइए नए साल का स्वागत एक पावर-पैक्ड फर्स्ट पोस्टर के साथ करें।”

 

View this post on Instagram

 

A post shared by tseriesfilms (@tseriesfilms)

प्रभास और तृप्ति डिमरी की ज़बरदस्त मौजूदगी

पोस्टर में प्रभास पीछे से दिख रहे हैं, उनके हाथ में एक बोतल है, होठों के बीच सिगरेट दबी है, और उनका शरीर बेरहमी से लगे चोट के निशानों से भरा है। उनके रफ लंबे बाल और शर्टलेस अवतार उनकी रॉ इंटेंसिटी को और बढ़ाते हैं। वहीं, तृप्ति डिमरी साड़ी में ग्रेसफुल लग रही हैं, जब वह प्रभास की सिगरेट जलाती हैं – जिससे स्क्रीन पर एक बोल्ड, सिज़लिंग पल बनता है। फैंस पोस्टर की केमिस्ट्री और वाइब को देखकर दीवाने हो रहे हैं, और सोशल मीडिया पर एक्साइटमेंट से भर गए हैं।

दीपिका पादुकोण को क्यों रिप्लेस किया गया?

पहले, दीपिका पादुकोण को फिल्म के लिए फाइनल किया गया था, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने ज़्यादा फीस की डिमांड और 8 घंटे की वर्क शिफ्ट पर ज़ोर देने की वजह से फिल्म छोड़ दी, जिसके बाद उन्हें रिप्लेस किया गया। बाद में, संदीप रेड्डी वांगा ने कथित स्क्रिप्ट लीक होने की चिंताओं की ओर भी इशारा किया था। “8 घंटे की शिफ्ट की डिमांड” पर इंडस्ट्री में अभी भी बहस जारी है, जिसमें कई एक्टर्स सपोर्ट में बोल रहे हैं।
फिलहाल, फैंस और अपडेट्स का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि मेकर्स ने अभी तक स्पिरिट की रिलीज़ डेट ऑफिशियली अनाउंस नहीं की है – लेकिन एक बात साफ है: प्रभास का यह वाइल्ड नया अवतार पहले ही इंटरनेट पर छा गया है।