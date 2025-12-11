Indigo Flight Crisis : इंडिगो संकट के बीच स्पाइसजेट ने की अहम घोषणा

देश भर में रोजाना 100 से ज्यादा अतिरिक्त उड़ानों का परिचालन करेगी कंपनी

Indigo Flight Crisis (आज समाज), नई दिल्ली : देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इंडिगो के परिचालन में जारी संकट का हल निकलता दिखाई नहीं दे रहा। हर रोज सैकड़ों उड़ाने रद हो रही हैं जिससे हजारों यात्री देश के अलग-अलग हवाई अड्डों पर फंसे हुए हैं और परेशान हो रहे हैं। इंडिगो के इसी संकट के बीच देश की घरेलू विमानन कंपनी स्पाइसजेट इस शीतकालीन सत्र में अपने परिचालन का विस्तार करने की तैयारी में है। कंपनी ने घोषणा की कि वह 100 अतिरिक्त दैनिक उड़ानें शुरू करने की योजना बना रही है, ताकि मौजूदा विमानन बाजार में क्षमता की कमी को दूर किया जा सके।

इसलिए लिया स्वाइसजेट ने यह फैसला

स्पाइसजेट ने बयान में कहा कि प्रमुख रूटों पर हवाई यात्रा की मांग लगातार बढ़ रही है, इसलिए अतिरिक्त उड़ानें शुरू की जा रही हैं। नई उड़ानें नियामकीय मंजूरी मिलने के बाद शुरू की जाएंगी। इंडिगो में चल रही परिचालन बाधाओं के बीच यह कदम एयरलाइन उद्योग में क्षमता संतुलित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एयरलाइन ने बताया कि पिछले दो महीनों में उसने 17 विमानों को सक्रिय सेवाओं में शामिल किया है, जिनमें डैम्प-लीज पर लिए गए विमान और उसके अपने पुराने विमान शामिल हैं जिन्हें दोबारा सेवा में लाया गया है।

स्पाइसजेट के अनुसार, बेड़े में इस बढ़ोतरी से कंपनी को उच्च मांग वाले रूटों पर अतिरिक्त क्षमता तैनात करने और नेटवर्क को अधिक लचीला बनाने में मदद मिलेगी। एयरलाइन ने कहा कि मौजूदा शेड्यूल अवधि के दौरान हमारा लक्ष्य अधिक विमान शामिल करना, विमान उपयोगिता को अधिकतम करना और बेहतर योजना से कनेक्टिविटी मजबूत करना है।

अभी तक करीब पांच हजार उड़ाने रद

इंडिगो की उड़ानें रद्द होने का सिलसिला लगातार नौवें दिन जारी हैं। कुल आंकड़ों पर गौर करें तो इस एयरलाइन कंपनी की तरफ से अब तक 5000 से ज्यादा उड़ानें रद्द की जा चुकी हैं। सबसे बुरे हालात 4, 5 और 6 दिसंबर को देखने को मिले, जब एयरलाइन की रोजाना रद्द होने वाली फ्लाइट्स की संख्या लगातार हजार के करीब रही। हालांकि, केंद्र सरकार की तरफ से नियमों में थोड़ी ढील दिए जाने के बाद अब इंडिगो की सेवाएं पटरी पर लौटती दिख रही हैं।

