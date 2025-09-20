Punjab News Update : तटबंधों के टूटे हिस्सों की मरम्मत कार्य तेजी से करें : गोयल

Harpreet Singh
जल संसाधन मंत्री द्वारा चल रहे कार्यों की समीक्षा, अधिकारियों को राहत कार्यों के लिए सभी संसाधन जुटाने के निर्देश

Punjab News Update (आज समाज), चंडीगढ़। पंजाब के जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने आज अधिकारियों को दरियाओं के कटाव भराई के कार्यों में और तेजी लाने के निर्देश दिए।जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ यहां आपात बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री ने चल रहे कार्यों की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने प्रदेशभर में तटबंधों के टूटे हिस्सों की मरम्मत और संवेदनशील स्थानों को मजबूत करने के लिए चल रहे कार्यों की जानकारी भी ली।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि अब तक रिपोर्ट हुए 44 कटावों में से अधिकांश पहले ही पूरे किए जा चुके हैं, जबकि बाकी कटावों को भरने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यदि भविष्य में पानी का अधिक बहाव आता है तो विभाग ऐसी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहे।उन्होंने आगे कहा कि इस कठिन घड़ी में यह बेहद आवश्यक है कि इन कार्यों के लिए विभाग के सभी संसाधन जुटाए जाएं और इनके पूरा होने तक सख़्त निगरानी रखी जाए।

नुकसान संबंधी जरूरी मूल्यांकन जल्द पूरा किया जाए

गोयल ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि तटबंधों और अन्य विभागीय संपत्तियों को हुए नुकसान संबंधी जारी मूल्यांकन को शीघ्र पूरा किया जाए ताकि उनकी समय पर मरम्मत सुनिश्चित हो सके। उन्होंने आश्वासन दिया कि इन सुरक्षा उपायों के लिए धन की कोई कमी नहीं है। साथ ही उन्होंने नदियों के किनारे बसे लोगों, कृषि भूमि और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार की वचनबद्धता को भी दोहराया। बैठक में प्रमुख सचिव कृष्ण कुमार, मुख्य इंजीनियर (ड्रेनेज) हरदीप सिंह मैंदीरत्ता, मुख्य इंजीनियर (नहरें) शेर सिंह, मुख्य इंजीनियर (मुख्यालय) जतिंदर पाल सिंह, मुख्य इंजीनियर (डिजाइन) विजय कुमार गर्ग और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

बाढ़ ने प्रदेश को पहुंचाया व्यापक नुकसान

हाल ही में आई बाढ़ के कारण हुए भयानक नुकसान के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2300 से अधिक गांव डूब गए हैं, जिससे 20 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं और पांच लाख एकड़ में फसलें तबाह हो गईं। उन्होंने कहा कि दुखद बात यह है कि इस दौरान 56 लोगों की जान चली गई और लगभग सात लाख लोग बेघर हो गए, साथ ही बुनियादी ढांचे को भी भारी नुकसान पहुंचा।

