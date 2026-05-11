Bharath Kanth Death: तेज रफ्तार बनी मौत का कारण! दर्दनाक हादसे में एक्टर Bharath Kanth ने तोड़ा दम

Bharath Kanth Death: सोमवार को तेलुगू अभिनेता भरत कांत के अचानक निधन की दिल दहला देने वाली खबर सामने आने के बाद दक्षिण भारतीय फिल्म जगत सदमे में डूब गया। 31 वर्षीय अभिनेता की हैदराबाद के पास एक भीषण सड़क दुर्घटना में जान चली गई। इस विनाशकारी दुर्घटना में उनके करीबी दोस्त और सिनेमैटोग्राफर साई त्रिलोक की भी मौत हो गई।

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आउटर रिंग रोड पर कार एक कंटेनर से टकरा गई

रिपोर्ट्स के अनुसार, यह दुर्घटना शमशाबाद और टुक्कुगुडा के बीच, आदिबाटला के पास आउटर रिंग रोड पर हुई। बताया जा रहा है कि साई त्रिलोक के साथ यात्रा करते समय भरत कांत ही कार चला रहे थे। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि एग्जिट 12 के पास, गाड़ी अनियंत्रित हो गई और पीछे से एक चलते हुए कंटेनर ट्रक से जा टकराई।

यह टक्कर बेहद भीषण थी। रिपोर्ट्स का दावा है कि टक्कर के प्रभाव से कंटेनर के पिछले पहिए क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। भरत कांत और साई त्रिलोक, दोनों की ही मौके पर ही मौत हो गई, इससे पहले कि कोई मेडिकल मदद पहुंच पाती।

पुलिस को तेज रफ्तार और थकान का संदेह

इस दुखद घटना के तुरंत बाद अधिकारी दुर्घटनास्थल पर पहुंचे, एक मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। शुरुआती रिपोर्ट्स से पता चलता है कि तेज रफ्तार और संभवतः ड्राइवर की थकान के कारण यह जानलेवा दुर्घटना हुई होगी। दोनों पीड़ितों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

भरत कांत एक लोकप्रिय कंटेंट क्रिएटर भी थे

तेलुगू फिल्मों में अभिनय करने के अलावा, भरत कांत ने एक डांसर और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर के रूप में भी अपनी पहचान बनाई थी। वह कई शॉर्ट फिल्मों में नज़र आए थे और सोशल मीडिया पर उनकी अच्छी-खासी फैन फॉलोइंग थी।

मूल रूप से आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के रहने वाले भरत कांत को तेलुगू मनोरंजन जगत का एक उभरता हुआ चेहरा माना जाता था।

प्रशंसक अचानक हुए इस नुकसान पर शोक मना रहे हैं

31 वर्ष की आयु में भरत कांत की असामयिक मृत्यु ने उनके प्रशंसकों और दक्षिण फिल्म जगत के सदस्यों को गहरे सदमे और दुख में डाल दिया है। सोशल मीडिया पर भरत कांत और साई त्रिलोक, दोनों के लिए भावुक श्रद्धांजलि, शोक संदेश और प्रार्थनाओं की बाढ़ आ गई है।

इस दुखद घटना ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं, और पूरे दक्षिण सिनेमा जगत को शोक में डुबो दिया है।