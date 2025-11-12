Speed ​​Limits On Highway : सभी वाहनों के लिए नई गति सीमाओं के क्या है नियम ? आइये जाने

Speed ​​Limits On Highway : सभी वाहनों के लिए नई गति सीमाओं के क्या है नियम ? आइये जाने

Speed ​​Limits On Highway(आज समाज) : परिवहन विभाग द्वारा राजपत्र में प्रकाशित इस नई अधिसूचना में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक वाहन श्रेणी के लिए अलग-अलग गति सीमाएँ निर्धारित की गई हैं। ट्रॉलियों से लेकर कार और बाइक तक, सभी प्रकार के वाहनों के लिए नई गति सीमाओं के बारे में जानें, जिनका उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लग सकता है। इस खंड पर यातायात प्रवाह को संतुलित करने और दुर्घटनाओं को पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए यह अस्थायी व्यवस्था आवश्यक है।

सड़क सुरक्षा के लिए क्रांतिकारी निर्णय

परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए यह क्रांतिकारी निर्णय लिया है। मनोहरपुर-दौसा खंड पर यातायात की भीड़ लगातार बढ़ रही है, और तेज गति से वाहन चलाने के कारण होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस गंभीर चुनौती से निपटने के लिए, यात्रियों और पैदल यात्रियों, दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न वाहनों के लिए गति सीमाएँ निर्धारित की गई हैं।

सभी श्रेणियों के लिए अलग-अलग गति सीमाएँ निर्धारित

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने पुष्टि की है कि सभी श्रेणियों के लिए अलग-अलग गति सीमाएँ निर्धारित की गई हैं। यह विशेष व्यवस्था चार-लेन विभाजित कैरिजवे का निर्माण पूरा होने तक लागू रहेगी।

अधिकतम गति सीमा

  • भारी वाहन (ट्रॉली) : अधिकतम गति सीमा 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
  • ट्रक और अन्य भारी वाहन :  ये वाहन अधिकतम 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकते हैं।
  • मध्यम/भारी यात्री वाहन (बसें, आदि) :  इन वाहनों की भी अधिकतम गति सीमा 60 किलोमीटर प्रति घंटा है।

तिपहिया और दोपहिया वाहनों के लिए विशेष नियम

यातायात विभाग ने यात्री और हल्के वाहनों के लिए भी स्पष्ट नियम स्थापित किए हैं, जो सड़क अनुशासन बनाए रखने में महत्वपूर्ण रूप से सहायक होंगे। हल्के चार पहिया वाहन अधिकतम 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकते हैं। यह सीमा संतुलित यातायात प्रवाह बनाए रखने के लिए निर्धारित की गई है।

तिपहिया वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोपहिया वाहन अधिकतम 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकते हैं। इस प्रकार, प्रत्येक वाहन श्रेणी के लिए गति सीमा निर्धारित करने से सड़क पर संतुलित यातायात प्रवाह सुनिश्चित होगा और अनावश्यक जल्दबाजी और खतरनाक ड्राइविंग पर अंकुश लगेगा।

जुर्माना और अन्य कानूनी दंड

क्षेत्रीय परिवहन विभाग ने सभी वाहन चालकों से नई गति सीमा का कड़ाई से पालन करने का आग्रह किया है। तेज गति से वाहन चलाना न केवल वाहन चालक के लिए, बल्कि अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए भी एक बड़ा खतरा है। उल्लंघन करने वालों पर कठोर जुर्माना और अन्य कानूनी दंड लगाया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग-148 पर गति सीमा निर्धारित करने का यह कदम सड़क सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

विभिन्न वाहनों के लिए अलग-अलग सीमाएँ निर्धारित करके, सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सड़क सुरक्षा केवल यातायात अनुशासन से ही संभव है। चार लेन वाली सड़क पूरी हो जाने के बाद, गति सीमा की फिर से समीक्षा की जाएगी और आवश्यकतानुसार नए नियम लागू किए जाएँगे, जिससे भविष्य में यातायात अधिक सुचारू और सुरक्षित हो सके।

