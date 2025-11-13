Kalka Shimla Special Train: कालका-शिमला रूट पर चलेंगी विशेष ट्रेनें

बर्फबारी के सीजन में सैलानियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने लिया फैसला

Kalka Shimla Special Train, (आज समाज), चंडीगढ़: रेलवे द्वारा कालका-शिमला रूट पर विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया गया है। रेलवे ने यह फैसला सर्दी के मौसम में सैलानियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए लिया है। बर्फबारी के सीजन में देश-विदेश से सैलानी शिमला आते है। इसलिए सैलानियों को ट्रनों में सुखद व आरामदायक सफर की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए रेलवे तैयारियों में जुट गया है।

रेलवे इस रूट पर पैकेज ट्रेनें भी चलाने की योजना तैयार कर रहा है। यात्रियों की बढ़ती वेटिंग लिस्ट और पैकेज टूर की मांग को देखते हुए अंबाला मंडल के मंडल रेल प्रबंधक विनोद भाटिया ने वाणिज्य विभाग को विशेष निर्देश जारी किए हैं ताकि समय रहते किराया तय कर इन ट्रेनों को शुरू किया जा सके।

शिमला के मौसम पर रेल विभाग की नजर

अनुमान है कि नव वर्ष के आसपास शिमला में बर्फबारी हो सकती है, जिसके चलते सैलानियों की संख्या और अधिक बढ़ जाएगी। इस वजह से रेलवे जल्द ही विशेष ट्रेनों की घोषणा कर सकता है। वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक एनके झा ने बताया कि मुंबई, गोवा, गुवाहटी और दक्षिण भारत से आने वाले यात्रियों की ओर से लगातार आग्रह किया जा रहा है कि बढ़ती वेटिंग लिस्ट को देखते हुए अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जाएं। इसके अलावा अतिरिक्त कोच लगाने की तैयारी की जा रही है ताकि लोग बर्फबारी का आनंद बिना परेशानी के उठा सकें।

मिल सकती है फुल पैकेज ट्रिप की सुविधा

रेलवे विभाग झरोखा और अन्य टूरिस्ट पैकेज ट्रेनों के संचालन की तैयारी भी कर रहा है, ताकि सैलानियों को फुल पैकेज ट्रिप की सुविधा मिल सके। इन ट्रेनों में विशेष कोच होंगे जिनमें भोजन, गाइड और अन्य सुविधाएं शामिल होंगी।

25-30% तक बढ़ सकती है सलानियों की संख्या

हर साल दिसंबर से जनवरी के बीच शिमला और कालका के बीच टॉय ट्रेन की सवारी देश-विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करती है। रेलवे को उम्मीद है कि इस साल सैलानियों की संख्या पिछले वर्षों की तुलना में 25-30% अधिक रहेगी।

