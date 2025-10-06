Special cleanliness awareness program : कादीपुर विद्यालय में विशेष स्वच्छता जागरुकता कार्यक्रम दिलाई शपथ

Gurugram News(आज समाज नेटवर्क) गुरुग्राम। हरियाणा शहर स्वच्छता अभियान 2025 के अंतर्गत नगर निगम गुरुग्राम द्वारा सोमवार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, कादीपुर में एक भव्य विशेष स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों, शिक्षकों और स्थानीय समुदाय को स्वच्छता, कचरा प्रबंधन एवं सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना रहा।

कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि नगर निगम गुरुग्राम के संयुक्त आयुक्त डॉ. नरेश कुमार उपस्थित रहे। उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि स्वच्छता केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। जब हम अपने घर, विद्यालय और आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ रखते हैं, तभी हमारा शहर वास्तव में स्मार्ट बनता है। उन्होंने सिंगल यूज़ प्लास्टिक के प्रयोग को समाप्त करने और पुन: प्रयोग योग्य वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा देने की अपील की। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में वार्ड नंबर 10 के पार्षद महावीर यादव, नगर निगम गुरुग्राम के स्वच्छता ब्रांड एंबेसडर कुलदीप हिन्दुस्तानी, तथा बुलंद आवाज वेलफेयर सोसाइटी की उपाध्यक्ष प्रिंका यादव उपस्थित रहीं।

घर से ही कचरे का पृथक्करण प्रारंभ होगा, तभी शहर पूरी तरह स्वच्छ बन सकेगा

पार्षद महावीर यादव ने विद्यार्थियों को घर में दो कूड़ेदान एक गीले कचरे के लिए और दूसरा सूखे कचरे के लिए की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि घर से ही कचरे का पृथक्करण प्रारंभ होगा, तभी शहर पूरी तरह स्वच्छ बन सकेगा। कार्यक्रम के दौरान स्वच्छता ब्रांड एंबेसडर कुलदीप हिन्दुस्तानी ने विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को स्वच्छता शपथ दिलाई और कहा कि प्रत्येक नागरिक को अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने के साथ दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। विद्यालय के विद्यार्थियों ने नुक्कड़ नाटक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से स्वच्छता, प्लास्टिक उन्मूलन और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

उनकी प्रस्तुतियों ने समाज में स्वच्छता के महत्व को प्रभावी ढंग से उजागर किया। इस अवसर पर बुलंद आवाज़ वेलफेयर सोसाइटी की उपाध्यक्ष प्रिंका यादव ने कहा कि बच्चे समाज में परिवर्तन के असली दूत हैं। उन्होंने कहा यदि विद्यार्थी स्वच्छता की आदत डाल लें, तो पूरा परिवार और समाज स्वत: स्वच्छता के मार्ग पर चल पड़ेगा। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय के प्रिंसिपल राकेश शर्मा, सभी शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं नगर निगम गुरुग्राम की स्वच्छता टीम का महत्वपूर्ण योगदान रहा। यह कार्यक्रम न केवल स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने का माध्यम बना, बल्कि विद्यार्थियों में जिम्मेदारी और नागरिक कर्तव्य की भावना भी जागृत की।]

