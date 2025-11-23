Special Checking Drive : लोहारू पुलिस ने चलाया विशेष चैकिंग अभियान, यात्रियों के सामान की गहनता से जांच की

भीड़भाड़ वाले स्थानों पर आवश्यक सावधानी बरतने की दी हिदायत

Bhiwani News,आज समाज, लोहारू। विवाह शादी सीजन के मध्यनजर सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की भीड़ को देखते हुए लोहारू पुलिस ने थाना प्रभारी जरनैल सिंह के नेतृत्व में विभिन्न स्थानों पर विशेष चैकिंग अभियान चलाकर लोगों के सामान की गहनता से जांच की। इस दौरान पुलिस की टीम ने बस स्टेंड पर भी जांच अभियान चलाया और लोगों को चोरी जैसी वारदात से सतर्क रहने का आह्वान किया।

थाना प्रभारी जरनैल सिंह ने बताया कि विवाह-शादी के कार्यक्रमों के चलते दिन के समय भी लोगों की आवाजाही बढऩे को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने हेतु शहर के विभिन्न स्थानों पर जांच अभियान चलाया गया है। इस दौरान लोहारू बस स्टेंड परिसर एवं मुख्य बाजार क्षेत्र में विशेष दिन का चेकिंग अभियान चलाया गया।

व्यक्तियों व यात्रियों से भी आवश्यक पूछताछ की गई

उन्होंने कहा कि बस स्टेंड परियर, ऑटो स्टैंड, पार्किंग जोन और आसपास के महत्वपूर्ण रास्तों पर गहन जांच-पड़ताल की। पुलिस ने मौके पर मौजूद संदिग्ध व्यक्तियों को रोककर उनकी पहचान संबंधी दस्तावेजों और वाहन कागजातों की जांच की। बाहरी राज्यों से आए व्यक्तियों व यात्रियों से भी आवश्यक पूछताछ की गई। बढ़ती ठंड के दौरान दिन में भी भीड़ भाड़ का फायदा उठाकर कुछ असामाजिक तत्व अवैध गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए पुलिस ने सुरक्षा दृष्टि से दिन के समय जांच अभियान चलाया है।

उन्होंने कहा कि क्षेत्र में चोरी, झपटमारी, धोखाधड़ी, अवैध हथियार व नशीले पदार्थों की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए पुलिस पूर्ण सतर्कता के साथ कार्य कर रही है। चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने आम नागरिकों को सतर्क रहने, किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने, अपने वाहनों को सुरक्षित रखने तथा भीड़भाड़ वाले स्थानों पर आवश्यक सावधानी बरतने की हिदायत दी। थाना प्रभारी ने कहा कि क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना लोहारू पुलिस की प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से आने वाले दिनों में भी इसी प्रकार से जांच अभियान और निगरानी लगातार जारी रहेगी।

