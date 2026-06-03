Lalit Modi: सुष्मिता सेन से अलग होने पर बोले ललित मोदी- उनका करियर भारत में था, मेरी जिंदगी लंदन में

सुष्मिता को अपनी लाइफ का बेहद जरूरी इंसान भी बताया

Lalit Modi, (आज समाज), मुंबई: साल 2022 की बात है। पूर्व आईपीएल चेयरमैन ललित मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक दिन ऐलान किया कि वो फिल्म एक्ट्रेस सुष्मिता सेन को डेट कर रहे हैं। उनके इस ऐलान के बाद हंगामा मच गया। इंटरनेट पर पोस्ट की बाढ़ आ गई। लोग सुष्मिता पर तरह तरह के इल्जाम लगाने लगे। दोनों कुछ वक्त तक एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहे, लेकिन फिर ये रिश्ता खत्म हो गया।

अब ललित मोदी ने एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें सुष्मिता से अपने रिश्ते और ब्रेकअप पर खुलकर बात की है। उन्होंने कहा कि दूर रहने के चलते दोनों को अलग होना पड़ा। उन्होंने सुष्मिता को अपनी लाइफ का बेहद जरूरी इंसान बताया है।

दूरियां बहुत ज्यादा हो गई थीं

ललित मोदी ने ह्यूमंस आॅफ बॉम्ब को इंटरव्यू दिया है। इस दौरान उन्होंने सुष्मिता को अपनी जिंदगी के सबसे खास लोगों में से एक बताया। उन्होंने कहा, सुष्मिता मेरे लिए बहुत खास थीं। आज मैं जो हूं वो बनने में उन्होंने मेरी बहुत मदद की और उस वक्त वो मेरी जिंदगी का बेहद अहम हिस्सा थीं। ये बेहद खास रिश्ता था। पर दूरियां बहुत ज्यादा हो गई थीं।

उनका करियर भारत में था, मेरी जिंदगी लंदन में थी। उनके साथ मेरी बहुत सी अच्छी यादें हैं और वो अभी भी मेरी बेहद खास दोस्त हैं। मैं उनसे कुछ नहीं चाहता, बस ये चाहता हूं कि वो खुश रहें। वो एक शानदार महिला हैं। और उन्होंने एक सिंगल मदर के तौर पर अपनी बेटियों, रेनी और अलीसाह को जैसे पाला है, वो तारीफ के काबिल है। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं।

पिछले रिश्तों पर क्या बोले ललिल मोदी

ललित मोदी ने अपने पहले के रिश्तों पर कहा, मैं जिन लड़कियों के साथ भी रहा, उनका कोलाज है मेरे पास। और मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड शानदार रहा है। मैं इसको लेकर शर्मिंदगी महसूस नहीं करता। उनमें से हर कोई दोस्त हैं, सभी बहुत स्पेशल रही हैं। अपनी एक्स के बारे में ज्यादातर लोग ऐसी बातें नहीं कर सकते, पर मैं अपनी सभी पुरानी प्रेमिकाओं का फोन उठाता हूं और उनसे बातें करता हूं।

कैसे शेयर किया गया था वो वायरल पोस्ट?

ललित मोदी ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) और इंस्टाग्राम पर सुष्मिता और अपने रिश्ते का ऐलान किया था। उन्होंने वो पोस्ट कहां और किस परिस्थिती में शेयर किया था, इस बारे में कहा, मैंने ये उनके सामने ही किया था। उसे लगा नहीं था कि मैं सच में वो पोस्ट कर दूंगा।

हम प्लेन में किसी बात पर बहस कर रहे थे, और उन्होंने कहा, आप इसे पोस्ट नहीं करेंगे। मैं हंसा और बटन दबा दिया। जब हमने लैंड किया, बवाल मच चुका था। पर इसमें कुछ भी गलत नहीं था। उन्होंने मुझसे कभी नहीं कहा कि (पोस्ट) डिलीट कर दो, मैंने भी ऐसा करने के बारे में नहीं सोचा।

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