SpaceX: स्पेसएक्स ने लांच किए 26 नए स्टारलिंक सैटेलाइट

7,600 से अधिक हुई स्टारलिंक के सैटेलाइट्स की कुल संख्या

SpaceX (आज समाज) नई दिल्ली: स्पेसएक्स ने अपने स्टारलिंक इंटरनेट नेटवर्क को और अधिक मजबूत करते 26 नए सैटेलाइट्स को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। ये लॉन्च कैलिफोर्निया के वैंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 4 ईस्ट से भारतीय समयानुसार 13 जून को सुबह 6:24 बजे किया गया। ये सभी सैटेलाइट लगभग एक घंटे एक मिनट के भीतर रॉकेट के सेकेंड स्टेज से आॅर्बिट में तैनात कर दिए जाएंगे। इस लॉन्च के साथ स्टारलिंक के सक्रिय सैटेलाइट्स की कुल संख्या अब 7,600 से अधिक हो गई है।

इस मिशन में स्पेसएक्स ने अपने पहले चरण के बूस्टर B1081 का उपयोग किया, जो पहले ही 14 बार उड़ान भर चुका था। यह बूस्टर सफलतापूर्वक Of Course I Still Love You नामक ड्रोनशिप पर प्रशांत महासागर में उतर गया, जो दक्षिणी कैलिफोर्निया के तट से दूर तैनात था। फाल्कन 9 बूस्टर्स को बार-बार उड़ाने में स्पेसएक्स का रिकॉर्ड अब 28 बार तक पहुंच चुका है, जिससे उसकी लॉन्च दक्षता का भी प्रमाण मिलता है। यह मिशन फाल्कन 9 की 72वीं लॉन्च थी, जिनमें से 53 केवल स्टारलिंक मिशनों के लिए थीं।Ñ