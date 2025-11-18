UP Breaking News : फिर जेल पहुंचे सपा नेता आजम खां व उनका बेटा

दोनों को सात-सात साल की जेल व 50-50 हजार रुपए जुर्माना, आजम खान इसी साल 23 सिंतबर तो उनका बेटा 25 फरवरी को जेल से आए थे बाहर

UP Breaking News (आज समाज), लखनऊ : सपा नेता आजम खां व उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां एक बार फिर से जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। ज्ञात रहे कि दोनों बाप-बेटा कुछ समय पहले ही जेल से बाहर आए थे। इस बार फिर दोनों को सात-सात साल की जेल व 50-50 हजार रुपए जुर्माना किया गया है। दोनों के दोबारा जेल जाने से उनके परिवार व समर्थकों को बढ़ा झटका लगा है। इस बार दोनों को आयकर विभाग के नियमों का उल्लंघन करते हुए दो पैनकार्ड मामले में अदालत ने सजा सुनाई है जिसके बाद दोनों को फिर जेल भेज दिया गया।

55 दिन जेल से बाहर रहे आजम खां

यहां बता दें कि आजम खां मात्र 55 दिन ही जेल से बाहर रहे हैं। उन्हें 23 सितंबर को सीतापुर जेल से जमानत मिली थी। जबकि उनके बेटे अब्दुल्ला खान इसी साल 55 दिन खुली हवा में सांस लेने के बाद सपा नेता आजम खां को रामपुर जेल भेज दिया गया। पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम इसी साल 25 फरवरी को हरदोई जेल तो आजम खां 23 सितंबर को सीतापुर जेल से छूटे थे।

रामजुर जेल की एक ही बैरक में रहेंगे दोनों

रामपुर विधानसभा सीट से 10 बार विधायक रह चुके आजम खान का रामपुर की जेल में बैरक नंबर एक अब नया ठिकाना बन गया है। दोषी ठहराए जाने के बाद आजम और अब्दुल्ला आजम को कड़ी सुरक्षा के बीच रामपुर जेल ले जाया गया। जेलर सुनील सिंह ने बताया कि आजम और उनके बेटे अब्दुल्ला को बैरक नंबर एक में रखा गया है। कहा कि लंबी सजा पाए कैदी को यहीं रखा जाता है। ये बैरक सीसीटीवी से लैस है।

अब इस मामले में फंसे बाप-बेटा

शहर विधायक आकाश सक्सेना की ओर से 16 दिसंबर 2019 को सिविल लाइंस कोतवाली में अब्दुल्ला आजम और उनके पिता आजम खां के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था। उनका कहना था कि आयकर विभाग की ओर से अब्दुल्ला को जारी पैन कार्ड संख्या -डीएफओपीके 6164 के है, जिसमें अब्दुल्ला की जन्म तिथि एक जनवरी 1993 है। यह शैक्षिक प्रमाणपत्र हाईस्कूल के आधार पर सही है। इसी पैनकार्ड के सहारे अब्दुल्ला आजम खां का भारतीय स्टेट बैंक के खाता चल रहा है।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में खां परिवार की अच्छी पकड़

सपा नेता आजम खां रामपुर विधानसभा सीट से दस बार विधायक रहे चुके हैं। वह प्रदेश में चार बार कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। इसके अलावा को 2019 में रामपुर संसदीय सीट से लोकसभा का चुनाव जीते थे और एक बार वह राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा भी विधायक और राज्यसभा सदस्य रही हैं। उनके पुत्र अब्दुल्ला वर्ष 2017 में विधायक तो बन गए लेकिन उम्र के विवाद में हाईकोर्ट ने उनकी विधायकी निरस्त कर दी। अब्दुल्ला 2022 में फिर से स्वार सीट से विधायक बने थे।

