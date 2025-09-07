Sovereign Gold Bond scheme : भारतीय रिज़र्व बैंक ने की प्रीमैच्योर रिडेम्पशन मूल्य की घोषणा

Sovereign Gold Bond scheme((आज समाज) : भारतीय रिज़र्व बैंक की सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना ने निवेशकों को 5 साल में दोगुने से भी ज़्यादा रिटर्न दिया है। दरअसल, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 8 सितंबर 2020 को सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की सीरीज़-VI के प्रीमैच्योर रिडेम्पशन मूल्य की घोषणा की है।

RBI ने एक बयान में कहा कि इस सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का प्रीमैच्योर रिडेम्पशन 6 सितंबर 2025 तक किया जा सकता है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) की अवधि आठ साल की होती है। हालाँकि, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को पाँच साल बाद प्रीमैच्योर रिडीम किया जा सकता है।

खास बात यह है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की इस सीरीज़ ने निवेशकों का पैसा पाँच साल में दोगुना से भी ज़्यादा कर दिया है; आइए आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी भी देते हैं।

योजना के तहत निवेशकों को हर साल का निश्चित रिटर्न

RBI भारत सरकार की ओर से इस योजना का प्रबंधन करता है। इसमें भौतिक सोने की जगह कागज़ का सोना रखने का विकल्प होता है। जिसके लिए एक डीमैट खाता खोला जाता है। खास बात यह है कि इस योजना के तहत निवेशकों को हर साल 2.5 प्रतिशत का निश्चित रिटर्न भी मिलता है।

आप योजना की परिपक्वता से पहले और 5 साल बाद इससे बाहर निकल सकते हैं। खास बात यह है कि ये बॉन्ड हस्तांतरणीय हैं और इनके जरिए ऋण भी प्राप्त किया जा सकता है।

क्या होता है Sovereign Gold Bond मूल्य

5 सितंबर, 2025 को जारी आरबीआई की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, एसजीबी का मोचन मूल्य, मोचन की तारीख से पिछले तीन कारोबारी दिनों के 999 शुद्धता वाले सोने के बंद भाव के साधारण औसत पर आधारित होगा, जैसा कि इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लिमिटेड (आईबीजेए) द्वारा प्रकाशित किया गया है।

एसजीबी 2020-21 सीरीज-VI का मोचन मूल्य क्या है?

प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 6 सितंबर, 2025 को देय एसजीबी 2020-21 सीरीज-VI के समयपूर्व मोचन के लिए मोचन मूल्य, तीन कार्यदिवसों, यानी 3 सितंबर, 4 सितंबर और 5 सितंबर, 2025 के लिए बंद सोने की कीमत के साधारण औसत के आधार पर, एसजीबी की प्रति यूनिट 10,610 रुपये होगा। एसजीबी 2020-21 सीरीज-VI अगस्त 2020 में 5,117 रुपये प्रति ग्राम की दर से जारी किया गया था। यह समयपूर्व मोचन की तिथि पर लगभग 107.35 प्रतिशत का पूर्ण साधारण रिटर्न देगा।

पूर्ण रिटर्न 10,610 रुपये – 5,117 रुपये = 5,493 रुपये (ब्याज को छोड़कर) आता है। प्रतिशत के संदर्भ में, यह 5,493 रुपये ÷ 5,117 रुपये × 100 = 107.35 प्रतिशत है। ब्याज की बात करें तो, SGB प्रारंभिक निवेश राशि पर 2.50 प्रतिशत (निश्चित दर) प्रति वर्ष की दर से ब्याज प्रदान करते हैं। ब्याज राशि हर 6 महीने में SGB निवेशक के बैंक खाते में जमा की जाती है। ब्याज की अंतिम किस्त मूलधन के साथ परिपक्वता पर देय होती है।