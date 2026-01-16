South Korean President Yoon Sentenced, (आज समाज), सियोल: दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल (Yoon Suk-yeol) को 5 साल जेल की सज़ा सुनाई गई। उन पर न्याय में बाधा डालने और अन्य कई आरोप हैं और इसी के लिए उन्हें आज सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने यह सजा सुनाई। रिपोर्ट्स के अनुसार, यह दिसंबर 2024 में यून सुक योल की थोड़े समय के लिए लागू मार्शल लॉ घोषणा से संबंधित पहला फैसला है।

सुरक्षित सैन्य फोन से रिकॉर्ड हटाने का आदेश देने का भी आरोप

रिपोर्ट के अनुसार, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला सुनाया कि यून सुक योल (Yoon Suk-yeol) ने पिछले साल जनवरी में उन्हें हिरासत में लेने की कोशिश कर रहे जांचकर्ताओं को रोका था, कैबिनेट सदस्यों के अधिकारों का उल्लंघन किया था जिनसे उनके मार्शल लॉ प्लान पर सलाह नहीं ली गई थी और मार्शल लॉ हटाए जाने के बाद एक संशोधित मार्शल लॉ घोषणा का मसौदा तैयार किया और बाद में उसे नष्ट कर दिया। उन पर सुरक्षित सैन्य फोन से रिकॉर्ड हटाने का आदेश देने का भी आरोप था, हालांकि उन्हें प्रेस बयानों और दो कैबिनेट सदस्यों के अधिकारों से संबंधित कुछ आरोपों से बरी कर दिया गया।

पूर्व राष्ट्रपति ने कोई पछतावा नहीं दिखाया : जज

रिपोर्ट में बताया गया है कि जज बाएक डे-ह्यून ने यून की मौजूदगी में हुई और लाइव प्रसारित सुनवाई के दौरान कहा कि पूर्व राष्ट्रपति ने कोई पछतावा नहीं दिखाया, अपराधों को “बहुत गंभीर” बताया और कहा कि उच्च पदस्थ अधिकारियों के लिए भ्रष्टाचार जांच कार्यालय ने अपने अधिकार क्षेत्र में काम किया।

विशेष अभियोजकों ने की थी 10 साल सज़ा की मांग

विशेष अभियोजकों ने 10 साल की सज़ा की मांग की थी, जिसमें यून के अपने कृत्यों को छिपाने और सही ठहराने के लिए राज्य संस्थानों का निजीकरण करने के “गंभीर अपराध” का हवाला दिया गया था। इस फैसले को अगले महीने एक अलग मुकदमे में आने वाले फैसले के लिए मंच तैयार करने के रूप में देखा जा रहा है, जहां अभियोजकों ने यून पर उनके संक्षिप्त मार्शल लॉ प्रयास के दौरान विद्रोह का नेतृत्व करने का आरोप लगाया है और मौत की सज़ा की मांग की है। कोर्ट इस मामले में 19 फरवरी को अपना फैसला सुनाने वाला है।

कुल आठ मुकदमों का सामना कर रहे यून सुक योल

रिपोर्ट के अनुसार, यून सुक योल (Yoon Suk-yeol) कुल आठ मुकदमों का सामना कर रहे हैं, जिसमें उनकी पत्नी के कथित भ्रष्टाचार और 2023 में एक मरीन की मौत से संबंधित मामले शामिल हैं। यह तीसरी बार है जब दक्षिण कोरिया में किसी पूर्व राष्ट्रपति के मुकदमे का सीधा प्रसारण किया गया है, इससे पहले 2018 में पूर्व राष्ट्रपति पार्क ग्यून-हे और ली म्युंग-बाक की सुनवाई का सीधा प्रसारण किया गया था।

