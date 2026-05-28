Box Office Collection: Mohanlal की ‘Drishyam 3’ ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया कोहराम, ‘Chand Mera Dil’ हुई बेहाल

By
Mohit Saini
-
0
19
Box Office Collection: Mohanlal की ‘Drishyam 3’ ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया कोहराम, ‘Chand Mera Dil’ हुई बेहाल
Box Office Collection: Mohanlal की ‘Drishyam 3’ ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया कोहराम, ‘Chand Mera Dil’ हुई बेहाल

Box Office Collection: इस हफ़्ते भी बॉक्स ऑफिस पर साउथ इंडियन सिनेमा का दबदबा बना हुआ है, क्योंकि दो मेगा स्टार्स — मोहनलाल और सूर्या — अपनी लेटेस्ट रिलीज़ के साथ आमने-सामने हैं। काम वाले बुधवार को भी, मोहनलाल की सस्पेंस थ्रिलर दृश्यम 3 दिन की सबसे बड़ी विनर बनी, जिसने रोज़ाना के कलेक्शन में सूर्या की एक्शन ड्रामा करुप्पु को पीछे छोड़ दिया। इस बीच, बॉलीवुड रोमांटिक फ़िल्म चांद मेरा दिल साउथ सिनेमा के तूफ़ान के बीच टिके रहने के लिए बुरी तरह जूझ रही है।

दृश्यम 3 का बॉक्स ऑफिस पर धमाल जारी है

पुराने सुपरस्टार मोहनलाल की दृश्यम 3 को दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों से ज़बरदस्त प्यार मिल रहा है। जॉर्जकुट्टी के रहस्यमयी जादू ने एक बार फिर टिकट खिड़की पर कमाल कर दिया क्योंकि फ़िल्म ने अकेले बुधवार को ही शानदार ₹6.65 करोड़ कमाए।

इसके साथ ही, फिल्म का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन अब ₹75.30 करोड़ को पार कर गया है, जिससे यह साबित होता है कि मज़बूत कहानी और सस्पेंस में अभी भी वीकडेज़ में भी दर्शकों को थिएटर तक खींचने की ताकत है।

सूर्या की करुप्पु ने अपनी लंबे समय तक चलने वाली ताकत साबित की

दूसरी ओर, सुपरस्टार सूर्या और त्रिशा कृष्णन की करुप्पु भी बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त कंसिस्टेंसी दिखा रही है। रविवार को ₹14.45 करोड़ और सोमवार को ₹5.90 करोड़ कमाने के बाद, फिल्म ने बुधवार को और ₹4 करोड़ कलेक्शन के साथ मज़बूत पकड़ बनाए रखी।

फिल्म ने अब ₹163.20 करोड़ का बड़ा इंडिया नेट कलेक्शन पार कर लिया है, जिससे यह इस सीज़न की सबसे मज़बूत परफॉर्मर्स में से एक बन गई है।

चांद मेरा दिल बॉक्स ऑफिस पर मुश्किल दौर से गुज़र रहा है

जहां साउथ की फिल्में छाई हुई हैं, वहीं अनन्या पांडे और लक्ष्य लालवानी स्टारर बॉलीवुड की रोमांटिक ड्रामा चांद मेरा दिल को दर्शकों को खींचने में मुश्किल हो रही है। भारी प्रमोशन और एक बड़े बैनर के सपोर्ट के बावजूद, फिल्म बुधवार को सिर्फ़ ₹1.90 करोड़ ही कमा पाई। 22 मई, 2026 को रिलीज़ हुई इस फिल्म का छह दिनों का टोटल कलेक्शन सिर्फ़ ₹15.35 करोड़ है — एक हाई-प्रोफाइल रोमांटिक रिलीज़ के लिए यह निराशाजनक आंकड़ा है।

वीकेंड के दिन असली विनर का पता लगाते हैं

इंडस्ट्री एक्सपर्ट अक्सर कहते हैं कि किसी भी फिल्म का असली टेस्ट वीकेंड के बाद शुरू होता है। इस मामले में, Drishyam 3 ने शानदार प्रदर्शन किया है। फिल्म का ज़बरदस्त सस्पेंस और इमोशनल कहानी वर्किंग डेज़ में भी दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच रही है।

साउथ सिनेमा ने एक बार फिर बॉलीवुड को पीछे छोड़ दिया

अभी का बॉक्स ऑफिस का हाल साफ तौर पर पूरे भारत में साउथ इंडियन सिनेमा के बढ़ते दबदबे को दिखाता है। जहाँ Drishyam 3 और Karuppu जैसी फिल्में पैसा कमा रही हैं, वहीं बॉलीवुड की रोमांटिक एंटरटेनर अपनी लागत निकालने के लिए भी संघर्ष कर रही हैं। इस समय, साउथ इंडस्ट्री को कोई रोक नहीं सकता — कंटेंट और बॉक्स ऑफिस पावर दोनों के मामले में।