South Box Office Report: ’45’, और ‘चैंपियन’ में से ‘मार्क’ ने पहले दिन किया शानदार कलेक्शन

By
Vir Singh
-
0
17
South Box Office Report
Aaj Samaj Entertainment Desk: क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर को एक ओर जहां बॉलीवुड की कई फिल्में रिलीज हुई, वहीं साउथ फिल्में भी सिनेमाघरों में आईं। इन साउथ फिल्मों में ’45’, ‘मार्क’ (Mark), और ‘चैंपियन (Champion)’ हैं जिन्होंने पिछले कल सिनेमाघरों में दस्तक दी है। इनमें से पहले दिन ‘मार्क’ ने बॉक्स आफिस पर शानदार कलेक्शन किया है।

‘मार्क’ फिल्म विजय कार्तिकेयन के निर्देशन में बनी है। किच्चा सुदीप के अलावा नवीन चंद और शाइन टॉम चाको ने इसमें अपना किरदार निभाया है। 25 दिसंबर को रिलीज के पहले दिन इस मूवी ने बॉक्स आफिस पर अच्छा कलेक्शन किया है। इसने पहले दिन 6.25 करोड़ रुपए की कमाई की है। मार्क का पहले ही दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।

मार्क से कम ‘चैंपियन’ और ’45’ का कलेक्शन 

‘चैंपियन’ और ’45’ का कलेक्शन पहले दिन मार्क से कम रहा है। स्पोर्ट्स ड्रामा ‘चैंपियन’ प्रदीप अदविआथन के निर्देशन में बनी है। अनस्वरा राजन, संतोष प्रताप और रोशन मेका ने इसमें अभिनय किया है। मार्क की तरह इस मूवी को लेकर भी दर्शकों में काफी क्रेज था। हालांकि यह पहले दिन कमाई के मामले में मार्क से पीछे रही। 25 दिसंबर को रिलीज के पहले बॉक्स आॅफिस पर इस फिल्म ने 2.78 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है।

साउथ फिल्म ’45’ अर्जुन जन्य के निर्देशन में बनी है। इसमें उपेंद्र, शिवराजकुमार तथा राज बी शेट्टी ने अहम भूमिका निभाई है। गुरुवार को सिनेमाघरों में दस्तक देने के बाद पहले ’45’ ने बॉक्स आफिस पर 4.25 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। रिलीज के बाद फिल्म को सोशल मीडिया पर भी प्रतिक्रिया मिली है।

