2nd Test Ind vs SA : टॉस जीतकर दक्षिण अफ्रीका ने चुनी बैटिंग

दो टेस्ट मैच की सीरीज में 1-0 से आगे है मेहमान टीम

2nd Test Ind vs SA (आज समाज), खेल डेस्क : भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दो टेस्ट मैच की सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच गुहावटी में शुरू हो चुका है। दूसरे टेस्ट मैच में भी दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टैंबा बंबुआ ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय किया है। ज्ञात रहे कि इस टेस्ट मैच में शुभमन गिल की जगह विकेटकीपर ऋषभ पंत कप्तानी कर रहे हैं। वहीं भारतीय टीम में सार्इं सुदर्शन और नीतीश कुमार रेड्डी को खेलने का मौका मिला है। इससे पहले कोलकाता टेस्ट मैच में भारतीय टीम की बुरी तरह हार से टीम इंडिया और उसके सिलेक्टर्स को काफी आलोचना का सामना करना पड़ा था।

पहले टेस्ट में हार का हुआ नुकसान

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चल रही दो टेस्ट मैच की सीरीज में टीम इंडिया शर्मनाक तरीके से पहला टेस्ट मैच हार गई। टीम का प्रदर्शन इतना कमजोर रहा कि यह जीत के लिए मिले 124 रन के टारगेट को भी हासिल नहीं कर पाई। इसके चलते टीम को अपने ही मैदान पर टेस्ट मैच के तीसरे दिन हार का सामना करना पड़ा।

दो टेस्ट मैच की सीरीज का पहला मैच गवाने के बाद अब भारतीय टीम डब्ल्यूटीसी प्वाइंट टेबल पर नंबर चार पर खिसक गई है। जबकि पहले मैच में जीत हासिल करके दक्षिण अफ्रीका की टीम अंक तालिका में नंबर दो पर काबिज हो चुकी है। अब सीरीज का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच 22 नवंबर से गोवाहटी में खेला जाएगा।

दूसरे टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम

केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल, ऋषभ पंत (कप्तान) (विकेट कीपर), रवींद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज

दूसरे टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका टीम

एडेन मकरम, रियान रिकल्डन, वियान मुल्डर, टेम्बा बावुमा (कप्तान), टोनी डी जोरजी, ट्रिस्टन स्टब्स, काइल वेरेन (विकेट कीपर), मार्को जेनसेन, सेनुरन मुथुसामी, साइमन हार्मर, केशव महाराज।

