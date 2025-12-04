2nd ODI Ind vs SA : दक्षिण अफ्रीका ने भारत को चार विकेट से हराया

49.2 ओवर में बनाए 362 रन, 359 रन का मिला था लक्ष्य

2nd ODI Ind vs SA (आज समाज), खेल डेस्क : भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चल रही तीन मैच की एकदिवसीय सीरीज एक-एक की बराबरी पर आ गई है। सीरीज का तीसरा और निर्णायक मैच 6 दिसंबर शनिवार को विशाखापत्तनम में खेला जाएगा। इससे पहले बुधवार को रायपुर में खेले गए सीरीज के दूसरे मैच में भी दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया।

भारत की तरफ से सलामी जोड़ी रोहित शर्मा और यशस्वी जयसवाल ने तेज शुरुआत तो की लेकिन दोनों बड़ा स्कोर बनाने में नाकाम रहे। इसके बाद भारतीय पारी को विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ ने संभाला और तेजी से रन बनाते हुए दोनों ने अपने-अपने शतक पूरे किए। इसके बाद कप्तान केएल राहुल ने लगातार दूसरा अर्द्धशतक लगाते हुए टीम का स्कोर 50 ओवर में 358 रन पर पहुंचा दिया।

दक्षिण अफ्रीका ने तीसरा सबसे बड़ा रन चेज किया

वनडे में दक्षिण अफ्रीका का यह तीसरा सबसे बड़ा रन चेज है। इससे पहले टीम ने 2016 में आॅस्ट्रेलिया के खिलाफ 372 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम किया था। उससे पहले टीम ने 2006 में आॅस्ट्रेलिया के ही खिलाफ 435 रन बनाकर जीत दर्ज की थी। इसी के साथ दक्षिण अफ्रीका के नाम अब 350 या उससे ज्यादा रन के तीन सफल रन चेज दर्ज हो गए हैं, जो इस प्रारूप में भारत के साथ सबसे ज्यादा हैं।

दूसरे मैच में कुल तीन शतक लगे

इस मुकाबले में भारत के दो और दक्षिण अफ्रीका के एक बल्लेबाज ने शतकीय पारियां खेलीं। मेजबानों की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ (105) और विराट कोहली (102) शतकीय पारियां खेलीं। वहीं, मेहमानों के लिए एडेन मार्करम (110) ने शानदार सैकड़ा जड़ा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए वनडे मुकाबलों में यह तीसरा मौका है जब तीन बल्लेबाजों ने शतकीय पारियां खेलीं। कोहली का यह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का कुल 84वां शतक है। कोहली पहले ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के किसी प्रारूप में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए थे और अब उन्होंने इस रिकॉर्ड को और मजबूती दी है।

दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत भी रही खराब

359 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की शुरूआत झटके के साथ हुई। विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक सस्ते में आउट हो गए। इसके बाद मोर्चा एडेन मार्करम और कप्तान तेम्बा बावुमा ने संभाला। दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी हुई, जिसे प्रसिद्ध कृष्णा ने 21वें ओवर में तोड़ा। उन्होंने बावुमा को हर्षित के हाथों कैच कराया। वह 46 रन बनाकर पवेलियन लौटे। बावुमा के बाद बल्लेबाजी के लिए आए मैथ्यू ब्रिट्जके ने मार्करम का बखूबी साथ दिया और तीसरे विकेट के लिए 70 रनों की साझेदारी निभाई। हर्षित राणा ने मार्करम को अपना शिकार बनाया। वह 98 गेंदों में 110 रन बनाकर पवेलियन लौटे। यह मार्करम का वनडे में पांचवां शतक है और बतौर ओपनर पहला सैकड़ा है, जिसके उन्होंने 90 गेंदों में पूरा किया।