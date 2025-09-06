Eng vs SA ODI Series : साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को 27 साल बाद उसके घर में हराया

मेहमान टीम ने तीन मैच की सीरीज में 2-0 की बढ़त बनाई, सात सिंतबर को खेला जाएगा सीरीज का अंतिम मैच

Eng vs SA ODI Series (आज समाज), खेल डेस्क : दक्षिण अफ्रीकी टीम ने अपनी शानदार फार्म को बरकरार रखते हुए इंग्लैंड को उसके ही घर में 27 साल बाद एक दिवसीय सीरीज में पटकनी देने में सफलता हालिस की है। लॉर्ड्स में खेले गए सीरीज के दूसरे मैच में मेहमान टीम ने एक बार फिर से शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए मेजबान टीम को रोमांचकारी मुकाबले में 5 रन से हरा दिया। इसके साथ ही उसने तीन मैच की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। आपको बता दें की सीरीज के पहले मैच में भी मेहमान टीम ने सात विकेट से आसान जीत दर्ज की थी।

331 रन के विशाल स्कोर हासिल नहीं कर पाई मेजबान टीम

लॉर्ड्स में खेले गए सीरीज के दूसरे मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट खोकर 330 रन बनाए। 331 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम 50 ओवर में 9 विकेट पर 325 रन ही बना सकी और 5 रन से मैच हार गई। साउथ अफ्रीका की ओर से मैथ्यू ब्रीट्जके (85) और ट्रिस्टन स्टब्स (58) ने अर्धशतक लगाए। ब्रीट्जके इस पारी के साथ ही वनडे में अपने पहले पांच मैचों में लगातार 50+ रन बनाने वाले वर्ल्ड के पहले खिलाड़ी बन गए।

ब्रीट्जके-स्टब्स की साझेदारी रही अहम

ब्रीट्जके-स्टब्स के बीच 147 रन की साझेदारी हुई इंग्लिस टीम ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। साउथ अफ्रीका ने 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 330 रन बनाए और इंग्लैंड को 331 रन का टारगेट दिया। टीम के लिए मैथ्यू ब्रीट्जके ने 85, ट्रिस्टन स्टब्स ने 58 और डेवाल्ड ब्रेविस ने महज 20 बॉल पर 4रन बनाए। रयान रिकेल्टन ने 35 और कॉर्बिन बॉश ने नाबाद 32 रन बनाए। ब्रीट्जके और स्टब्स के बीच चौथे विकेट के लिए 126 बॉल पर 147 रन की साझेदारी हुई। इंग्लैंड की ओर से तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने 4 विकेट झटके। आदिल रशीद ने 2 विकेट लिए। जैकब बेथल को 1 विकेट मिला।

इंग्लिश बल्लेबाजों का संघर्ष गया बेकार

इंग्लैंड टीम की ओर से भी तीन अर्धशतक लगे टारगेट का पीछा करने उतरी इंग्लैंड टीम की ओर से भी तीन अर्धशतक लगे। हालांकि, टीम महज 5 रन से मुकाबला हार गई। जो रूट ने 61, जोस बटलर ने 61 और जैकब बेथल ने 58 रन की पारी खेली। विल जैक्स ने 39 और हैरी ब्रुक ने 33 रन का योगदान दिया।

