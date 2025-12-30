South Actress Nandini Cm Suicide Suicide: दर्द से टूटी एक्ट्रेस ने कर ली खुदकुशी, सुसाइड नोट में खोला बड़ा राज 

South Actress Nandini Cm Suicide Suicide: साउथ टेलीविज़न इंडस्ट्री एक दिल दहला देने वाली घटना से हिल गई है। पॉपुलर कन्नड़ टीवी एक्ट्रेस नंदिनी सीएम ने कथित तौर पर अपने घर पर आत्महत्या कर ली है, जिससे उनके फैंस सदमे में हैं और एंटरटेनमेंट जगत गहरे सदमे में है। इस घटना को और भी परेशान करने वाली बात यह है कि उनके कथित सुसाइड नोट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है — जिसमें एक्ट्रेस ने किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं, बल्कि अपने माता-पिता पर ही उंगली उठाई है।

सुसाइड नोट में दर्दनाक सच्चाई का खुलासा

View this post on Instagram A post shared by Kalaignar TV (@kalaignartvofficial)

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पुलिस ने उस जगह से एक सुसाइड नोट बरामद किया है जहां नंदिनी की मौत हुई थी। नोट में, उन्होंने कथित तौर पर अपने माता-पिता पर लगातार शादी के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया है, जो वह कथित तौर पर नहीं करना चाहती थीं। नोट में बताया गया है कि इस लगातार भावनात्मक दबाव ने उन्हें डिप्रेशन में धकेल दिया और आखिरकार उन्हें यह कदम उठाने पर मजबूर कर दिया।

हालांकि, पुलिस ने अभी तक मौत के अंतिम कारण के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि जारी नहीं की है। जांच अभी भी जारी है, और विस्तृत जांच के बाद ही सच्चाई पूरी तरह से सामने आएगी। इस बीच, फैंस और टेलीविज़न जगत एक होनहार युवा प्रतिभा के इतनी जल्दी चले जाने पर शोक मना रहे हैं।

उनके शो का एक सीन अब चर्चा में

नंदिनी की दुखद मौत के बाद, उनके चल रहे तमिल सीरियल “गौरी” का एक सीन वायरल हो गया है। शो में, नंदिनी कनक और दुर्गा के रूप में डबल रोल निभा रही थीं। हाल ही में, एक सीक्वेंस था जिसमें उनके एक किरदार को ज़हर पीते हुए दिखाया गया था।

उनकी असल ज़िंदगी की दुखद घटना के बाद, यह काल्पनिक सीन सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से चर्चा में है, जिससे दर्शक भावनात्मक रूप से हिल गए हैं।

नंदिनी सीएम कौन थीं?

नंदिनी कन्नड़ और तमिल टेलीविज़न इंडस्ट्री में होनहार नामों में से एक थीं। वह 26 साल की थीं और उन्होंने कई लोकप्रिय टीवी सीरियल में काम किया था, जिनमें शामिल हैं:

जीवा हूवागिदे

संघर्ष

गौरी

उन्होंने 2019 में राजराजेश्वरी नगर में अपनी एक्टिंग की ट्रेनिंग पूरी की और धीरे-धीरे कई शो के ज़रिए अपना करियर बनाया, अपने दमदार परफॉर्मेंस और एक्सप्रेसिव स्क्रीन प्रेजेंस के लिए लोकप्रियता हासिल की।

एक होनहार ज़िंदगी जो बहुत जल्दी खत्म हो गई

नंदिनी की अचानक मौत ने न केवल फैंस को दुखी किया है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य, पारिवारिक दबाव और भावनात्मक भलाई के बारे में चर्चाओं को भी फिर से शुरू कर दिया है। इंडस्ट्री के कई साथी और फ़ैन्स लोगों से यह समझने की अपील कर रहे हैं कि इमोशनल स्ट्रेस और जल्दबाजी में लिए गए फैसले किसी की ज़िंदगी पर गहरा असर डाल सकते हैं।