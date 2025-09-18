South Actress Charmila Christina का बड़ा खुलासा, प्रोड्यूसर बहन कहकर बुलाता था, फिर की ये गंदी डिमांड

South Actress Charmila Christina: आज समाज, नई दिल्ली: कास्टिंग काउच का काला सच बॉलीवुड से लेकर साउथ सिनेमा तक, फिल्म इंडस्ट्री में छाया हुआ है। कई अभिनेत्रियों ने अपने कड़वे अनुभवों के बारे में खुलकर बात की है, जिससे प्रशंसक हैरान और परेशान हैं। अब, साउथ एक्ट्रेस चार्मिला क्रिस्टीना ने एक भयावह घटना का खुलासा किया है, जिसमें एक प्रोड्यूसर, जिसने कभी उन्हें बहन कहा था, ने बेशर्मी से उनसे सेक्स की मांग की।

“वह मुझे बहन कहता था” – लेकिन फिर एक गंदी मांग की

48 वर्षीय चार्मिला ने याद किया कि एक मलयालम फिल्म की शूटिंग के दौरान, वह एक माँ की भूमिका निभा रही थीं। प्रोड्यूसर, जो उनकी उम्र का लगभग आधा था, उन्हें प्यार से दीदी (बहन) कहकर बुलाता था। लेकिन एक दिन, उसके चौंकाने वाले शब्दों ने उन्हें स्तब्ध कर दिया – उसने उनसे यौन संबंध बनाने के लिए कहा। अभिनेत्री ने कहा कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जो व्यक्ति उनके साथ परिवार जैसा व्यवहार करता था, वह अचानक इतनी शर्मनाक सीमा पार कर सकता है।

शोषण के बदले पैसा

आगे खुलासा करते हुए, चार्मिला ने बताया कि निर्माता ने उनकी सहायक के सामने भी यही गंदा प्रस्ताव रखा था। उसने यौन संबंध बनाने के बदले ₹50,000 की पेशकश की और कहा कि चार्मिला या उनकी सहायक में से कोई एक उसके साथ सोने का “चुनना” चाहे। उसने यह कहकर इसे सही ठहराने की भी कोशिश की कि वह उनके बेटों से बस थोड़ा ही बड़ा है, जिससे पूरा मामला और भी घिनौना हो गया।

फिल्म छोड़ना

इस अपमान को बर्दाश्त न कर पाने के कारण, चार्मिला ने कास्टिंग काउच के दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने तुरंत शूटिंग छोड़ दी और चेन्नई लौट गईं, जिससे इस दर्दनाक अनुभव का अंत हो गया।

उनके इस साहसिक खुलासे ने एक बार फिर फिल्म उद्योग में शोषण की घिनौनी सच्चाई को उजागर किया है, जहाँ अभिनेत्रियों को अक्सर काम के अवसरों की आड़ में असहज और अपमानजनक परिस्थितियों में धकेला जाता है।