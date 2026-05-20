Sony Premium Headphones: Sony का सबसे प्रीमियम हेडफोन लॉन्च, फीचर्स ऐसे कि Apple भी पड़ जाए फीका

Sony Premium Headphones: सोनी ने ऑफिशियली अपने एकदम नए प्रीमियम वायरलेस हेडफ़ोन, सोनी 1000X द कॉलेक्सियन को लॉन्च किया है, जो अपनी आइकॉनिक 1000X सीरीज़ के 10 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। इस लेटेस्ट मॉडल को इस लाइनअप में अब तक का सबसे प्रीमियम हेडफ़ोन कहा जा रहा है, जिसमें फ्लैगशिप-लेवल साउंड, नेक्स्ट-जेन AI फीचर्स और टॉप-टियर नॉइज़ कैंसलेशन टेक्नोलॉजी है।

कीमत और उपलब्धता

नए सोनी हेडफ़ोन की कीमत US में $649.99 है, जो लगभग ₹63,000 है। कनाडा में, कीमत CAD 849.99 (लगभग ₹59,800) तक जाती है। ये हेडफ़ोन मई 2026 से सोनी की ऑफिशियल वेबसाइट, Amazon और Best Buy पर मिलेंगे।

सोनी ने हेडफ़ोन को दो प्रीमियम कलर ऑप्शन में पेश किया है:

प्लैटिनम

ब्लैक

कस्टम 30mm ड्राइवर्स के साथ प्रीमियम साउंड

सोनी 1000X द कॉलेक्सियन कस्टम-डिज़ाइन किए गए 30mm डायनामिक ड्राइवर्स के साथ आता है, जिसमें हाई-रिजिडिटी कार्बन कम्पोजिट डोम और सॉफ्ट-एज स्ट्रक्चर है। सोनी के अनुसार, यह सेटअप काफी बेहतर बनाता है:

वोकल क्लैरिटी

इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन

हाई-फ़्रीक्वेंसी डिटेल

हेडफ़ोन में बेहतर और ज़्यादा इमर्सिव सुनने के अनुभव के लिए क्लोज्ड-बैक अकूस्टिक डिज़ाइन भी है।

AI-पावर्ड ऑडियो एन्हांसमेंट

सबसे बड़ी हाइलाइट्स में से एक सोनी की DSEE अल्टीमेट टेक्नोलॉजी है, जो इसे सीरीज़ का पहला हेडफ़ोन बनाती है जिसमें रियल-टाइम AI ऑडियो एन्हांसमेंट है। Edge AI से पावर्ड, सिस्टम कम्प्रेस्ड म्यूज़िक फ़ाइलों को समझदारी से अपस्केल कर सकता है और साउंड क्वालिटी को तुरंत बेहतर बना सकता है।

ये हेडफ़ोन 360 रियलिटी ऑडियो अपमिक्स को भी सपोर्ट करते हैं, जो इनके लिए खास साउंड मोड देते हैं:

म्यूज़िक

सिनेमा

गेमिंग

फ्लैगशिप-लेवल ANC और बैटरी बैकअप

सोनी ने इन हेडफ़ोन में वही एडवांस्ड एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन सिस्टम दिया है जो सोनी WH-1000XM6 में देखा गया था। डिवाइस में ये फ़ीचर हैं:

12 माइक्रोफ़ोन

एडेप्टिव NC ऑप्टिमाइज़र टेक्नोलॉजी

इससे हेडफ़ोन आस-पास के माहौल के हिसाब से नॉइज़ कैंसलेशन लेवल को अपने आप एडजस्ट कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा पर्सनलाइज़्ड एक्सपीरियंस मिल सके।

बैटरी लाइफ़ के मामले में:

ANC इनेबल्ड होने पर 24 घंटे तक

ANC के बिना 32 घंटे तक

प्रीमियम डिज़ाइन, AI-ड्रिवन साउंड अपग्रेड, स्पैटियल ऑडियो सपोर्ट और इंडस्ट्री-लीडिंग ANC के साथ, सोनी के लेटेस्ट हेडफ़ोन साफ़ तौर पर उन ऑडियोफ़ाइल और पावर यूज़र्स के लिए हैं जो एक फ़्लैगशिप वायरलेस ऑडियो एक्सपीरियंस चाहते हैं।