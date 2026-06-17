Sonu Nigam Health Update: बीमारी से बेहाल हुए सोनू निगम, बोले- ‘दवाइयों के सहारे कट रहे हैं दिन’

Sonu Nigam Health Update: मशहूर प्लेबैक सिंगर सोनू निगम, जिनकी आवाज़ ने दशकों से लाखों लोगों को दीवाना बनाया है, इस समय एक गंभीर मेडिकल कंडीशन से जूझ रहे हैं। पिछले हफ़्ते बहुत ज़्यादा दर्द सहने के बावजूद, 52 साल के सिंगर ने साफ़ कर दिया है कि वह मुंबई में होने वाला अपना आने वाला लाइव कॉन्सर्ट कैंसिल नहीं करेंगे और अपने फ़ैन्स के लिए परफ़ॉर्म करने के लिए पक्के इरादे वाले हैं।

सिंगर ने अपनी हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में खुलकर बात की

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सोनू निगम ने हाल ही में अपने ऑफ़िशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने फ़ैन्स को अपनी हेल्थ के बारे में अपडेट किया और कई लोगों को चिंता में डाल दिया। वीडियो में, सिंगर ने बताया कि वह नर्व कम्प्रेशन से परेशान हैं, एक ऐसी कंडीशन जिससे उन्हें काफ़ी तकलीफ़ हुई है और उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर असर पड़ा है।

प्रॉब्लम की असली वजह का पता लगाने के लिए, सोनू ने पिछले हफ़्ते कई मेडिकल जाँच करवाईं, जिसमें MRI स्कैन, CT स्कैन और दूसरे डायग्नोस्टिक टेस्ट शामिल हैं। सिंगर ने माना कि यह कंडीशन शारीरिक और मानसिक रूप से थका देने वाली रही है।

दर्दनाक ट्रीटमेंट और भारी दवा लेना

अपनी रिकवरी जर्नी के बारे में खुलकर बात करते हुए, सोनू ने कहा कि वह अभी लगातार मेडिकल सुपरविज़न में हैं और फिजियोथेरेपी सेशन ले रहे हैं। हालांकि, उन्होंने ट्रीटमेंट प्रोसेस को बहुत दर्दनाक बताया।

उन्होंने बताया, “फिजियोथेरेपी सेशन बहुत दर्दनाक होते हैं। मैं इस तकलीफ को मैनेज करने के लिए तेज़ पेनकिलर ले रहा हूं। इन दवाओं के साइड इफ़ेक्ट से मेरी आवाज़ भी थोड़ी भारी हो गई है।”

एक सिंगर के लिए जिसकी आवाज़ उसकी सबसे बड़ी खूबी है, वोकल क्वालिटी में कोई भी बदलाव एक बड़ी चिंता का विषय हो सकता है। फिर भी, सोनू अपनी रिकवरी पर फोकस कर रहे हैं और अपनी प्रोफेशनल ज़िम्मेदारियों के लिए कमिटेड हैं।

‘एक कमिटमेंट एक कमिटमेंट है’

फिजिकल चुनौतियों और अपनी आवाज़ पर पड़ने वाले असर के बावजूद, सोनू निगम ने अपना लाइव परफॉर्मेंस कैंसिल न करने का फैसला किया है। सिंगर ने कहा कि वह लंबे ब्रेक के बाद स्टेज पर लौटने के लिए उत्साहित हैं और फैंस के प्रति अपने कमिटमेंट का सम्मान करने के लिए पक्के इरादे वाले हैं।

उन्होंने सपोर्टर्स को भरोसा दिलाया कि वह मेडिकल एक्सपर्ट्स की गाइडेंस और सुपरविज़न में परफॉर्म करना जारी रखेंगे और शो की तैयारी के दौरान अपनी हालत को मैनेज करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं।

फैंस ने सोशल मीडिया पर दुआओं की बाढ़ ला दी

सोनू के हेल्थ अपडेट के बाद, सोशल मीडिया पर फैंस ने चिंता जताई और उनके जल्दी ठीक होने की दुआ की। कई लोगों ने कमेंट सेक्शन में प्यार और सपोर्ट के मैसेज भेजे।

एक फैन ने लिखा, “प्लीज़ जल्दी ठीक हो जाइए, सोनू सर। आपकी हेल्थ सबसे पहले है।” दूसरे ने कमेंट किया, “दुनिया भर के म्यूजिक लवर्स की दुआएं आपके साथ हैं।”

जैसे सोनू निगम दर्द से बहुत मज़बूती से लड़ रहे हैं, फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि उनका पसंदीदा सिंगर पूरी तरह ठीक हो जाए और पहले से कहीं ज़्यादा मज़बूत होकर लौटे।