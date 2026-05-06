TMKOC Sonu Viral Post: तारक मेहता’ की सोनू ने दिया बड़ा सरप्राइज, फैंस को लगा बनने वाली हैं मां!

TMKOC Sonu Viral Post: तारक मेहता का उल्टा चश्मा के फैंस तब पूरी तरह से हैरान रह गए जब सोनू की पुरानी एक्ट्रेस झील मेहता ने अपने पति आदित्य दुबे के साथ एक “गुड न्यूज़” वीडियो शेयर किया। क्लिप में शुरू में प्रेग्नेंसी अनाउंसमेंट की ज़बरदस्त वाइब्स थीं, जिससे फैंस को यकीन हो गया कि एक्ट्रेस बेबी अपडेट बताने वाली हैं। लेकिन सरप्राइज़ कुछ बिल्कुल अलग निकला — और कपल के लिए उतना ही खास।

झील मेहता ने फैंस को दिया बड़ा सरप्राइज़

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वीडियो की शुरुआत आदित्य के झील के पेट पर प्यार से हाथ रखने से हुई, जिससे फैंस को तुरंत लगा कि कपल अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रहा है। हालांकि, कुछ देर बाद, एक्ट्रेस ने अपने हाथ हटा लिए और गर्व से घर की एक नई चाबी दिखाई।

प्यारी क्लिप में फिर मैसेज दिखाया गया: “हमारे पास आपके साथ शेयर करने के लिए कुछ एक्साइटिंग है… हम अपने नए घर में शिफ्ट हो गए हैं।”

कपल को एक साथ खुशी मनाते, एक्साइटमेंट में डांस करते देखा जा सकता था, जबकि आदित्य ने झील को प्यार से किस किया, जिससे यह पल और भी दिल को छू लेने वाला बन गया।

फैंस और को-स्टार्स का रिएक्शन

प्रेग्नेंसी के इस मज़ेदार प्रैंक ने फैंस को इमोशनल और खुश दोनों कर दिया। कई लोगों ने माना कि वे एक पल के लिए पूरी तरह से बेवकूफ बन गए थे, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि असली अनाउंसमेंट उनके नए घर के बारे में थी।

तारक मेहता का उल्टा चश्मा के कई सेलिब्रिटीज़ ने भी कपल पर प्यार बरसाया। शो में कोमल भाभी का रोल निभाने वाली एक्ट्रेस अंबिका रंजनकर ने झील को बधाई दी और कपल को ज़िंदगी में और भी कई खुशी के पलों की शुभकामनाएं दीं।

सोशल मीडिया यूज़र्स ने कमेंट सेक्शन में मज़ेदार रिएक्शन और बधाईयों की बाढ़ ला दी। एक फैन ने लिखा, “एक सेकंड के लिए, मुझे सच में लगा कि यह प्रेग्नेंसी अनाउंसमेंट है!” जबकि दूसरे ने कमेंट किया, “नए घर के लिए बधाई — तुमने सच में हमें बेवकूफ बना दिया!”

झील मेहता और आदित्य दुबे की लव स्टोरी

30 साल की एक्ट्रेस ने 28 दिसंबर, 2024 को अपने बचपन के दोस्त आदित्य दुबे से शादी की। अपनी शादी के बाद से, कपल ने अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी मज़ेदार ज़िंदगी, ट्रैवल और साथ में बिताए रोमांटिक पलों की झलकियां शेयर की हैं।

हालांकि झील मेहता ने सालों पहले एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से दूरी बना ली थी, लेकिन वह तारक मेहता का उल्टा चश्मा के फैंस के बीच बहुत पॉपुलर हैं। अभी, वह अपने फैमिली हॉस्टल बिज़नेस को मैनेज करने और अपने पति के साथ खुशहाल ज़िंदगी बनाने पर फोकस कर रही हैं।