Sonarika Bhadoria Pregnancy: टीवी की पार्वती का ग्लैम प्रेग्नेंसी लुक वायरल! शॉर्ट स्कर्ट में बेबी बंप फ्लॉन्ट करते ही मच गई सनसनी

Sonarika Bhadoria Pregnancy : ‘देवों के देव महादेव’ में पार्वती के रूप में अपनी प्रतिष्ठित भूमिका से घर-घर में मशहूर हुईं सोनारिका भदौरिया इन दिनों अपनी प्रेगनेंसी का आनंद ले रही हैं। अभिनेत्री ने अब अपना बेहद स्टाइलिश मैटरनिटी लुक शेयर किया है और उनके बेबी बंप की तस्वीरें सोशल मीडिया पर धूम मचा रही हैं।

प्रेगनेंसी की तस्वीरों ने इंटरनेट पर धूम

सोनारिका ने इंस्टाग्राम पर अपने ग्लोइंग बेबी बंप को दिखाते हुए कई तस्वीरें शेयर की हैं। आकर्षण और आत्मविश्वास से भरी ये तस्वीरें ऑनलाइन आग की तरह फैल रही हैं।

शॉर्ट स्कर्ट में बेबी बंप – फैन्स देखते ही रह गए

अपने संस्कारी ऑनस्क्रीन अवतार के लिए जानी जाने वाली सोनारिका का रियल लाइफ ग्लैमर बेजोड़ है। अपनी ताज़ा तस्वीरों में, वह शॉर्ट स्कर्ट में बेहद खूबसूरत लग रही हैं और गर्व से अपना बेबी बंप दिखा रही हैं – एक बार फिर साबित कर रही हैं कि मैटरनिटी लुक बोल्ड और फैशनेबल हो सकता है।

स्टाइलिश, क्लासी और चमकदार

14 सितंबर 2025 को अपनी प्रेगनेंसी की घोषणा करने वाली सोनारिका ने अब अपनी नई मैटरनिटी तस्वीरें शेयर की हैं जो बेहद खूबसूरत लग रही हैं। उन्होंने सफ़ेद शर्ट और शॉर्ट स्कर्ट के साथ चटक पीले रंग की जैकेट, मिनिमल मेकअप और एक साफ-सुथरा बन पहना है – जिससे लुक बेहद स्टाइलिश और आकर्षक लग रहा है।

व्हाइट ड्रेस लुक ने भी जीता दिल

एक और लुक में, अभिनेत्री ने बटन डिटेलिंग और सिन्च्ड वेस्ट बेल्ट वाली एक आकर्षक सफ़ेद शॉर्ट-स्लीव ड्रेस पहनी थी। इस आउटफिट ने उनके बेबी बंप को खूबसूरती से हाईलाइट किया, जिससे उन्हें मैटरनिटी फैशन के कई बड़े गोल मिल गए।

प्रशंसकों ने प्यार और तारीफों की बौछार की

सोशल मीडिया इस होने वाली माँ की तारीफों से गूंज रहा है। प्रशंसक उनकी चमक, आत्मविश्वास और फैशन विकल्पों की तारीफ़ करते नहीं थक रहे हैं।

‘महादेव’ से मातृत्व तक – सोनारिका का सफ़र

सोनारिका ने ‘तुम देना साथ मेरा’ (2011) से टीवी पर शुरुआत की, लेकिन उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली ‘देवों के देव… महादेव’ से। आज, उनकी गर्भावस्था की तस्वीरें उन्हें एक बार फिर सुर्खियों में ला रही हैं।

