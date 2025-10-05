Sonam Khan Bold Debut: पहली फिल्म में पहन ली बिकनी, मचा दिया तहलका! यश चोपड़ा की ‘आइना’ के लिए सोनम खान थीं पहली पसंद, फिर हुआ बड़ा ट्विस्ट

Sonam Khan Bold Debut: यश चोपड़ा की फिल्म ‘विजय’ से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली अभिनेत्री सोनम खान ने हाल ही में पुरानी यादों को ताजा किया। 4 अक्टूबर को, उन्होंने इंस्टाग्राम पर फिल्म का एक वीडियो क्लिप शेयर किया और अपने पहले सीन के बारे में एक भावुक नोट लिखा – वह अब मशहूर बिकिनी सीन जिसने फैन्स को हैरान कर दिया था।

अपने कैप्शन में, सोनम ने लिखा, “बिना किसी हिचकिचाहट के, मैंने अपने करियर की शुरुआत बिकिनी में की – हाथ में चॉकलेट लिए! लाइट्स, कैमरा, साउंड और एक्शन।” अभिनेत्री ने खुलासा किया कि उस बोल्ड शूट के दौरान उनका आत्मविश्वास और शांत व्यवहार पूरी तरह से महान फिल्म निर्माता यश चोपड़ा की बदौलत है।

चॉकलेट के साथ एक प्यारा सा प्रेम प्रसंग

सेट पर अपने पहले दिन को याद करते हुए, सोनम ने बताया, “कैमरे के सामने यह मेरा पहला दिन था। यश जी फिल्म ’10’ में बो डेरेक के मशहूर बीच रन से प्रेरित थे, और इसी तरह उन्होंने ‘विजय’ में मेरे किरदार को पेश करने का फैसला किया। हैरानी की बात यह है कि मैं पूरी तरह से सहज महसूस कर रही थी और पूरी शूटिंग के दौरान चॉकलेट खाती रही। इस तरह चॉकलेट के साथ मेरा प्रेम प्रसंग शुरू हुआ – और तब से, मैं शूटिंग के दौरान हमेशा अपने साथ चॉकलेट रखती हूँ, उन्हें अपना लकी चार्म मानती हूँ।”

‘आइना’ के लिए यश चोपड़ा की पहली पसंद

सोनम ने आगे बताया कि यश चोपड़ा ने सुनिश्चित किया कि शूटिंग के दौरान वह सहज महसूस करें – “जैसे ही यश जी ‘कट’ कहते, उनके असिस्टेंट तुरंत मेरे लिए गाउन ले आते। यश जी और ऋषि कपूर का शुक्रिया, मैं सेट पर पूरी तरह से सुरक्षित और आत्मविश्वास से भरी हुई थी।”

उन्होंने एक चौंकाने वाला खुलासा भी किया – कि यश चोपड़ा मूल रूप से उन्हें 1993 की रोमांटिक ड्रामा ‘आइना’ में मुख्य भूमिका निभाना चाहते थे। हालाँकि, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सोनम ने लिखा, “विडंबना यह है कि दो साल बाद, यश जी ने मुझे ‘आइना’ ऑफर की, लेकिन मैं इसे नहीं कर सकी क्योंकि 18 साल की उम्र में मेरी शादी हो रही थी और मैंने नए प्रोजेक्ट्स साइन करना बंद कर दिया था। आखिरकार मेरी प्यारी दोस्त अमृता सिंह ने यह फिल्म की, और उन्होंने इसमें कमाल का काम किया।”

सोनम खान का सिनेमाई सफर

हालांकि उन्होंने इंडस्ट्री जल्दी छोड़ दी, लेकिन सोनम खान को मिट्टी और सोना, क्रोध, अजूबा, फ़तेह और विश्वात्मा जैसी फिल्मों में उनके अभिनय के लिए याद किया जाता है।