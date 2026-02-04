Sonam Kapoor का मैटरनिटी अंदाज़ बना चर्चा का विषय, शर्ट के बटन खोल बेबी बंप किया फ्लॉन्ट

Sonam Kapoor: बॉलीवुड फैशन आइकन सोनम कपूर एक बार फिर सुर्खियों में हैं, न सिर्फ अपने शानदार स्टाइल के लिए बल्कि अपनी ग्लोइंग प्रेग्नेंसी के लिए भी। एक्ट्रेस, जो दूसरी बार मां बनने वाली हैं, अक्सर कॉन्फिडेंस के साथ अपना बेबी बंप दिखाती नज़र आती हैं, और उनकी लेटेस्ट अपीयरेंस ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है।

सोनम का एक हालिया वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें वह कैजुअली अपनी शर्ट के बटन खोलकर गर्व से अपना बेबी बंप दिखा रही हैं। इस क्लिप ने ऑनलाइन रिएक्शन की लहर पैदा कर दी है, जिसमें फैंस उन पर प्यार, तारीफें और मज़ेदार कमेंट्स की बारिश कर रहे हैं।

पैपराज़ी ने सोनम कपूर को स्पॉट किया

View this post on Instagram A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani)

सोनम कपूर को हाल ही में मुंबई के वर्ली इलाके में स्पॉट किया गया, जहां पैपराज़ी ने उन्हें तुरंत कैमरे में कैद कर लिया। सेलिब्रिटी फोटोग्राफर वायरल भयानी ने यह वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया,

जिसमें सोनम एक स्टाइलिश सफेद आउटफिट में दिख रही हैं। शर्ट के बटन खुले होने के बावजूद, एक्ट्रेस ने कॉन्फिडेंस के साथ अपना बेबी बंप दिखाया और खुशी-खुशी फोटो और वीडियो के लिए पोज़ दिया।

जैसे ही यह वीडियो ऑनलाइन आया, नेटिज़न्स ने कमेंट सेक्शन भर दिया। एक यूज़र ने लिखा, “उम्मीद है आपको किसी की नज़र न लगे,” जबकि दूसरे ने कमेंट किया, “लगता है एक बच्ची आने वाली है।” कुछ ने उनके फैशन सेंस की तारीफ की, आउटफिट को “एलिगेंट” बताया, जबकि कुछ ने उनके खुले बटनों पर हल्के-फुल्के कमेंट्स किए।

सोनम कपूर की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ

उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो, सोनम कपूर ने 2018 में बिजनेसमैन आनंद आहूजा से शादी की थी। इस कपल ने 2022 में अपने पहले बच्चे, वायु नाम के एक बेटे का स्वागत किया। अब, वे बेसब्री से अपने दूसरे बच्चे के आने का इंतजार कर रहे हैं, और फैंस भी उनकी खुशी में शामिल होने का इंतजार नहीं कर सकते।

दिग्गज एक्टर अनिल कपूर की बेटी सोनम ने 2007 में रणबीर कपूर के साथ सांवरिया से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इन सालों में, उन्होंने कई मशहूर फिल्मों में काम किया है। सोनम आखिरी बार 2023 में रिलीज़ हुई ब्लाइंड में नज़र आई थीं।