Sonali Bendre: बेटे संग दिखीं सोनाली बेंद्रे

ब्लू शर्ट-फ्रिजी बाल देखकर लोग बोले- फैशन क्वीन

Sonali Bendre, (आज समाज), मुंबई: बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे 90 के दौर की सबसे बड़ी एक्ट्रेसेस में से एक हैं. सोनाली ने अपनी चुलबुलाहट और बेहतरीन एक्टिंग से हमेशा दर्शकों का दिल जीता है। सोनाली ने कई कमाल की फिल्मों में काम किया है। हालांकि, काफी लंबे वक्त से एक्ट्रेस फिल्मों से दूर हैं। सोनाली के फैंस उनके कैंसर ट्रीटमेंट के बाद से उनकी वापसी का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच सोनाली अपने बेटे रणवीर बेहल के साथ नजर आई, जिसने फैंस के चेहरों पर मुस्कुराहट ला दी।सोनाली और उनके बेटे रणवीर को साथ देखना फैंस को काफी पसंद आ रहा है।दोनों ने पैप्स के लिए पोज किया।

हैपी पटेल की स्क्रीनिंग

कॉमेडियन-एक्टर वीर दास के डायरेक्टोरियल डेब्यू हैपी पटेल खतरनाक जासूस की स्पेशल स्क्रीनिंग पर सोनाली और रणवीर को एक साथ देखा गया। दोनों ने पैप्स के लिए पोज किया। इस स्क्रीनिंग को फिल्म के प्रोड्यूसर और एक्टर आमिर खान ने रखा था, जहां इंडस्ट्री के बड़े सितारे मौजूद थे। इन सितारों में एक्ट्रेस फातिमा सना शेख, एक्टर सुनील ग्रोवर और इमरान खान जैसे नाम शामिल हैं। सोनाली के ड्रेसिंग सेंस की भी हर कोई तारीफ कर रहा है।

सोनाली-रणवीर की जोड़ी

सोनाली ने रोयल ब्लू कलर की शर्ट पहनी थी, जिसके साथ उन्होंने ब्लू डेनिम जींस को पेयर किया था। सोनाली का लुक बेहद स्टाइलिश लग रहा था। वहीं उनके बेटे रणवीर ने डार्क ब्राउन पैंट, ब्लैक कलर की टी शर्ट के साथ एक डार्क डेनिम जैकेट को पेयर किया था। फैंस को मदर-सन ड्यू का ये अंदाज काफी पसंद आया।