Sonakshi-Zaheer Photos : न्यू ईयर पर मालदीव्स में प्यार का जादू, बीच पर रोमांटिक हुए सोनाक्षी–जहीर

Sonakshi-Zaheer Photos : नई शादीशुदा जोड़ी सोनाक्षी सिन्हा और ज़हीर इक़बाल मालदीव की खूबसूरत वादियों में नए साल का जश्न मनाते हुए प्यार और धूप का मज़ा ले रहे हैं। यह जोड़ी, जो अक्सर अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की झलकियाँ दिखाकर फैंस को खुश करती है, आजकल एक सपनों जैसी बीच वेकेशन का आनंद ले रही है – और उनकी लेटेस्ट तस्वीरें ऑनलाइन लोगों का दिल जीत रही हैं।

सबसे अच्छा ट्रैवल टाइम

View this post on Instagram A post shared by Sonakshi Sinha (@aslisona)

शादी के बाद से, सोनाक्षी और ज़हीर अपनी ज़िंदगी का सबसे अच्छा ट्रैवल टाइम बिता रहे हैं, और अक्सर अपनी छुट्टियों के रोमांटिक पल शेयर करते रहते हैं। इस बार, इस कपल ने मालदीव से बीच किनारे की तस्वीरों की एक सीरीज़ के साथ रोमांस को और बढ़ा दिया है, जिसमें वे नीले पानी और सुनहरी रेत के सामने प्यारे पोज़ दे रहे हैं।

सोनाक्षी वाइन कलर के आउटफिट में लग रही कमाल

तस्वीरें शेयर करते हुए, सोनाक्षी ने पोस्ट को एक शायराना कैप्शन दिया: “सपनों और मंज़िलों के बारे में।” यह कपल बहुत ही आकर्षक लग रहा है – सोनाक्षी वाइन कलर के आउटफिट में कमाल लग रही हैं, जबकि ज़हीर शर्ट और ट्राउज़र में कूल दिख रहे हैं।

बीच पर आरामदायक पोज़ से लेकर समुद्र किनारे के कैंडिड पलों तक, हर फ्रेम में गर्माहट और प्यार झलक रहा है। एक खास प्यारी तस्वीर में ज़हीर सोनाक्षी को अपनी बाहों में उठाए हुए हैं, जिससे फैंस उनकी केमिस्ट्री पर फिदा हो रहे हैं।

इस कपल ने नए साल का जश्न शानदार तरीके से मनाने के लिए मालदीव को चुना और पहले भी अपने सेलिब्रेशन की झलकियाँ शेयर की थीं, जिससे फैंस को वेकेशन के बड़े गोल्स मिले। जैसे-जैसे उनकी दूसरी शादी की सालगिरह करीब आ रही है – उन्होंने दो साल पहले जून में शादी की थी – सोनाक्षी और ज़हीर अपने रोमांस और ट्रैवल डायरी से कपल गोल्स सेट करना जारी रखे हुए हैं।