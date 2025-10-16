Sonakshi Sinha Pregnancy: क्या सोनाक्षी सिन्हा बनने वाली हैं मां? प्रेग्नेंसी की खबरों पर पति जहीर इकबाल ने किया मजेदार इशारा, वीडियो वायरल

Sonakshi Sinha Pregnancy: बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा एक बार फिर सुर्खियों में हैं – इस बार अपनी प्रेग्नेंसी की अफवाहों को लेकर। हाल ही में एक इवेंट के वीडियो ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया जब प्रशंसकों ने उन्हें एक ढीले, ऑफ-व्हाइट और सुनहरे रंग के आउटफिट में देखा, जिससे अटकलें लगने लगीं। हालाँकि, अब उनके पति ज़हीर इकबाल ने इतने मज़ेदार अंदाज़ में प्रतिक्रिया दी है कि प्रशंसक हँसी नहीं रोक पा रहे हैं!

इवेंट में सोनाक्षी के लुक ने अटकलों को हवा दी

View this post on Instagram A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani)

अभिनेत्री अपने पति के साथ फिल्म निर्माता विक्रम फडनीस की 35वीं सालगिरह के जश्न में शामिल हुईं। सोनाक्षी के खूबसूरत लेकिन फ्लोई आउटफिट ने तुरंत ध्यान खींचा, और कई उपयोगकर्ताओं ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि अभिनेत्री शायद अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रही हैं। हालाँकि सोनाक्षी ने अफवाहों पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन उनके पति के चुटीले हावभाव ने सारी बातें कह दीं!

ज़हीर इक़बाल की मज़ेदार प्रतिक्रिया ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा

अगली रात रमेश तौरानी की दिवाली पार्टी में, इस जोड़े को पपराज़ी ने साथ देखा। एक हल्के-फुल्के पल में, ज़हीर ने मज़ाक में सोनाक्षी के पेट पर हाथ रखा—और अभिनेत्री ज़ोर से हंस पड़ीं! इस मज़ेदार इशारे ने उनके आस-पास मौजूद सभी लोगों को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया और वीडियो तेज़ी से वायरल हो गया। प्रशंसक इसे बेबुनियाद अफवाहों पर “सबसे मज़ेदार और प्यारी” प्रतिक्रिया बता रहे हैं।

इस जोड़े के मिलते-जुलते टैटू ने दिल पिघला दिए

इससे पहले, 4 अक्टूबर को, इस जोड़े ने अपने मिलते-जुलते टैटू की तस्वीरें शेयर की थीं जिन पर लिखा था— “एक-दूसरे की जीवन रेखा 04.10.2024।” प्रशंसकों ने कमेंट सेक्शन में उनकी जोड़ी को “गहरी समझ और विश्वास वाला शुद्ध प्रेम” बताया।

धर्म से परे प्रेम

सोनाक्षी सिन्हा और ज़हीर इकबाल ने 23 जून, 2024 को अपने बांद्रा स्थित घर में एक निजी समारोह में शादी के बंधन में बंध गए, जिसके बाद उनके बॉलीवुड दोस्तों के लिए बैस्टियन रेस्टोरेंट में एक भव्य रिसेप्शन का आयोजन किया गया।

शादी के बाद दिए गए एक साक्षात्कार में, सोनाक्षी ने अपने अंतरधार्मिक विवाह के बारे में खुलकर बात की और कहा कि धर्म उनके रिश्ते में कभी बाधा नहीं बना। उन्होंने कहा कि उनकी प्रेम कहानी आपसी सम्मान, विश्वास और अटूट साथ पर आधारित है।

